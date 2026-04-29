¿Qué Ha Pasado Con El Tráiler De Linternas? El Polémico Adelanto Ha Desaparecido De Youtube Y Redes Sociales De HBO Y DC - HBO MAX

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Linternas, la nueva serie de DC Studios, tiene previsto su desembarco este agosto en HBO Max, con Kyle Chandler como Hal Jordan y Aaron Pierce en el papel de Jon Stewart. Sin embargo, su primer tráiler, que despertó polémica entre los fans, ha desaparecido de YouTube y de casi todos los canales oficiales de DC y de la plataforma de streaming.

Según informa ComicBookMovie, el primer adelanto de Linternas ha sido retirado de la mayoría de los canales oficiales de YouTube, así como de las redes sociales de DC Studios, HBO y HBO Max. De hecho, uno de los pocos lugares donde aún puede encontrarse y verse es en la cuenta de X de James Gunn. La pregunta a responder ahora es: ¿por qué? Ciertamente, podría deberse al descontento generalizado de los fans debido a la falta de elementos visuales asociados con el verde característico de los Linternas en el tráiler.

Muchos manifestaron su desilusión ante el hecho de que la serie tomara un tono más "terrenal" y se alejara del colorido imaginario cósmico que caracteriza la saga. Puede que, escuchando a los fans, Gunn y Warner hayan decidido darle una vuelta de tuerca reajustando la estética de la serie. Aunque también existe otra posibilidad: que se haya retirado para lanzar un nuevo avance.

You manifested it early.

The official #Lanterns teaser is here.

Coming this August. pic.twitter.com/cbA3vFotXd — James Gunn (@JamesGunn) March 4, 2026

Especialmente después de que HBO Max y Gunn mostrasen recientemente en X un nuevo póster de la serie que mostraba el anillo de poder de los Linternas y en su interior las siluetas de Jordan y Stewart. Pese a que esa opción podría ser válida, lo más probable es que se trate de un problema de derechos musicales. Y es que el tráiler incorporaba un remix del tema State Trooper, de Bruce Springsteen, incluido en su álbum Nebraska, con potentes arreglos orquestales superpuestos a la guitarra y la voz del cantante de New Jersey.

Only one can wear the ring. #Lanterns is coming this August. pic.twitter.com/uxJC2qZQdk — HBO Max (@hbomax) April 23, 2026

LA OPCIÓN MÁS LÓGICA

En este sentido, lo más lógico es que la desaparición fulminante del adelanto de Linternas se deba a que HBO y DC Studios contaban únicamente con una licencia de uso temporal para el tema de Springsteen.

"Linternas sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio con base en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además de Chandler y Pierre como Hal Jordan y John Stewart, el reparto de Linternas cuenta con Ulrich Thomsen como Sinestro, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoe y Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que ya interpretó en Superman y El Pacificador.