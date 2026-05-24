¿A Qué Hora Se Estrena Euphoria 3X07 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

La tercera y presuntamente última temporada de Euphoria encara ya su recta final con el estreno de su séptimo y penúltimo capítulo. Tras seis entregas cargadas de rocambolescos giros, excesos y no pocas polémicas, con Cassie, el personaje de Sydney Sweeney en el ojo del huracán una semana tras otra, la serie creada por Sam Levinson se prepara para su despedida. Pero... ¿a qué hora se estrena el 3x07 de Euphoria en HBO Max?

Titulado Llueva o truene, la séptima entrega arrancará con varios personajes en una situación crítica, y es que a la narcotrama de Rue (Zendaya), se suma la desperada situación de Nate (Jacob Elordi) acosado por violentos prestamistas. Sin olvidar la incertidumbre de Cassie, que tiene una oportunidad en el mundo de la interpretación pero que no podrá escapar fácilmente de los compromisos ya adiquiridos con Maddy (Alexa Demie) y ahora también por extensión con Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje), el temible mafioso jefe de Rue.

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de Euphoria estrena sus episodios semanalmente. Teniendo en cuenta que tan solo quedan dos entregas por llegar a HBO Max, el calendario de lanzamiento quedaría así:

- Capítulo 1: 13 de abril

- Capítulo 2: 20 de abril

- Capítulo 3: 27 de abril

- Capítulo 4: 4 de mayo

- Capítulo 5: 11 de mayo

- Capítulo 6: 18 de mayo

- Capítulo 7: 25 de mayo

- Capítulo 8: 2 de mayo

En cuanto al horario de estreno, el 3x07 de Euphoria estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 24 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 25 de mayo a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X07 DE EUPHORIA EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar del nuevo episodio de la ficción creada, escrita, dirigida y producida por Sam Levinson a las 19:00 horas del domingo 24 de mayo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Euphoria estrenará la séptima entrega de su temporada 3 para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el capítulo 7 de la serie protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer o Sydney Sweeney esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el séptimo episodio de esta nueva entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el penúltimo episodio de la temporada 3 de Euphoria a partir de las 22:00 horas del domingo.