James Gunn sale al paso de los rumores de cancelación de Batman: The Brave and the Bold - DC COMICS

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Mientras Superman: Man of Tomorrow ya tiene fijado su estreno para el 9 de julio de 2027, sigue habiendo pocas actualizaciones acerca de otro de los proyectos más esperados del nuevo DCU, Batman: The Brave and the Bold. No obstante, James Gunn ha confirmado que la película sigue en marcha.

Recientemente, circulaban por internet rumores que apuntaban a que The Brave and the Bold se había pospuesto como consecuencia de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Además, según el medio Comic Book Movie, había informes que indicaban que la confirmación de este retraso procedía del director de la película, Andy Muschietti.

Ahora, el mandamás de DC Studios ha arrojado un poco de luz sobre la situación. James Gunn ha respondido a un post en X sobre la supuesta confirmación por parte de Muschietti de que la película se retomaría una vez resuelta la fusión entre Paramount y Warner. "No parece algo que Andy hubiera dicho, pero el proyecto no está en suspenso en absoluto", escribía Gunn en la sección de comentarios.

James Gunn says ‘THE BRAVE AND THE BOLD’ is not on hold due to the pending Paramount merger.



“It doesn't sound like something Andy [Muschietti] would have said but the project is in no way on hold.” pic.twitter.com/HB25WiaaIH — DC Film News (@DCFilmNews) August 24, 2026

JAMES GUNN CONFIRMA QUE BATMAN: THE BRAVE AND THE BOLD NO ESTÁ "EN SUSPENSO"

Además, Gunn también ha contestado a una pregunta que un usuario lanzaba en X mencionándole directamente: "¿Es verdad que los futuros proyectos del DCU que están en desarrollo se encuentran en suspenso por la fusión?" Gunn respondía desde su cuenta de X diciendo: "No. No hay nada en suspenso".

James Gunn confirms NO DCU projects in development are on hold due to the pending Paramount/WBD merger.



“Nothing is on hold.” pic.twitter.com/QzmwIQ6r6r — DC Film News (@DCFilmNews) August 24, 2026

Estas declaraciones por parte de Gunn no solo aclaran el estado de The Brave and the Bold, sino que también arrojan luz sobre en qué medida la fusión entre Paramount y Warner está afectando a los proyectos del DCU que se encuentran en fase de desarrollo.

En todo caso, cabe recordar que The Batman 2 está actualmente en pleno rodaje, con vistas a estrenarse el 18 de febrero de 2028. A pesar de que la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson no forma parte del nuevo DCU, tendría sentido que el estudio quisiera evitar que ambas se estrenaran de manera demasiado solapada.