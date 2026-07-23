Grotesco tráiler de Clayface: Matt Hagen se transforma en un monstruo cambiaformas en el filme de terror de DC - WARNER BROS

MADRID, 23 años (CulturaOcio)

Clayface, la película protagonizada por Tom Rhys Harries como el legendario villano de Batman, llegará a los cines el próximo 23 de octubre. Para ir calentando motores hasta su estreno, Warner Bros. ha lanzado un grotesco y perturbador tráiler del filme dirigido por James Watkins, que muestra la brutal transformación de Matt Hagen en el monstruoso cambiaformas.

"Enséñamela", le pide Caitlyn Corr (Naomi Ackie) a Hagen al comienzo del adelanto, durante una consulta médica, para que se quite la máscara con la que oculta su rostro, ahora completamente deformado. Segundos después, las imágenes muestran la lujosa vida que llevaba como actor.

"No, no, no", suplica violentamente Hagen en la cama de su apartamento cuando una escena muestra a los criminales que desfiguraron su rostro salvajemente. Es entonces cuando Matt le confiesa a Corr que quiere participar en "ensayos clínicos" y recuperar su vida.

"Esto no es cirugía estética", le advierte Corr sobre su tratamiento de vanguardia, temiendo los efectos secundarios que pueda tener. Estos, de hecho, no tardan en manifestarse y Hagen empieza a experimentar cambios que lo deforman tras recuperarlo.

LA TRANSFORMACIÓN DE HAGEN EN CLAYFACE

"¿Qué me está pasando?", se pregunta mirándose en una escena para comprobar que su cara es maleable y está transformándose en un monstruo. Después, el avance descubre a Hagen como una masa deforme en la bañera y, después, recomponiéndose. "No sé quién eres", suelta aterrada Caitlin al ver que Matt se está convirtiendo en Clayface delante de ella.

"El meteórico ascenso de Matt Hagen, desde chico de la calle en Gotham hasta protagonista de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe del crimen local lo dejan horriblemente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt busca un tratamiento de vanguardia que, milagrosamente, le devuelve su aspecto anterior... pero que también afecta inesperadamente su percepción de la realidad, sumiéndolo en una espiral destructiva de venganza que lo consume por completo", Reza la Sinopsis.

Dirigida por Watkins a partir de un guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, Clayface también cuenta en su reparto con David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, además de Nancy Carroll y Joshua James. La película está producida por Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn y Peter Safran, mientras que Michael E. Uslan, Chantal Nong Vo, Lars P. Winther, Rafi Crohn y Paul Ritchie son los productores ejecutivos.