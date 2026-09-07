Donald Trump se convierte en Green Lantern en un vídeo antimigrates y belicista de la Casa Blanca hecho por IA

Donald Trump se convierte en Green Lantern en un vídeo de la Casa Blanca generado por IA - X/THE WHITE HOUSE

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Tras Superman, James Bond o The Mandalorian, ahora Donald Trump se ha convertido en Linterna Verde. La cuenta oficial de la Casa Blanca en X publicó el domingo por la noche, pocas horas antes de que se estrenará el cuarto capítulo de Linternas, un vídeo generado por IA que mostraba al presidente luciendo el anillo de los policías intergalácticos y usando su poder para ejecutar algunas de sus más polémicas políticas.

Utilizando el juramento del personaje de DC Comics como pie de foto, el vídeo arranca con la imagen de Donald Trump con traje y portando el anillo de poder de los Green Lanterns. Entre las estructuras creadas por el presidente, valiéndose del poder del anillo, están un muro fronterizo en un paisaje desértico frente a un grupo de migrantes, naves industriales y buques y aviones del ejército estadounidense.

El clip termina con Trump sosteniendo el anillo, con vehículos pesados del ejercito a sus espaldas, mientras suena la canción Flashing Lights de Kanye West. La publicación no menciona a los Lanterns, a DC Studios ni a Warner Bros. Discovery en el pie de foto.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power... Green Lantern's light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

El vídeo de la Casa Blanca se publicó la misma noche que se estrenó el nuevo episodio de Linternas, la serie de HBO basada en los personajes de DC creada por Damon Lindelof y Tom King. Una ficción que ha sido tachada de 'woke' por algunos sectores más conservadores. DC no ha publicado nada sobre el vídeo de la Casa Blanca en sus canales oficiales.

Esta es la cuarta vez en poco más de un año que la cuenta de la Casa Blanca asocia la imagen de Trump a personajes o franquicias populares del cine o la televisión. La primera de ellas fue, curiosamente, con otro personaje de DC y tuvo lugar en julio de 2025.

Fue entonces cuando, aprovechando el estreno de Superman, la nueva adaptación cinematográfica del personaje escrita y dirigida por James Gunn, el presidente estadounidense puso su rostro de sobre el traje y la capa de Superman, encarnado en su nueva era por David Corenswet. Un "Superman Trump" que se presentó el pie de foto como "el símbolo de la esperanza, la verdad, la justicia y el estilo de vida americano".

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025

La publicación se realizó la noche antes del estreno de Superman y, tras la polémica, la cuenta de la Casa Blanca replicó que "en ninguna parte de la Constitución dice que no podamos publicar memes geniales". No se emitió ninguna declaración pública por parte de DC Studios, Warner Bros. Discovery, ni de James Gunn ni Peter Safran, máximos responsables de DC Studios.

El pasado 4 de mayo, el día de Star Wars, Trump hizo lo propio pero en este caso suplantando a Din Djarin, el personaje al que da vida Pedro Pascal en la serie The Mandalorian de Star Wars. Tampoco hubo ninguna respuesta pública por parte de Lucasfilm o Disney al respecto.

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

Y pocos días después, el 16 de mayo, la cuenta lanzó otro póster generado por IA al estilo de James Bond, con el lema "Make America Great Again", después de que Amazon MGM diera a conocer la noticia de las audiciones para elegir al nuevo 007. No se encontró ninguna respuesta pública por parte de Amazon MGM ni de Eon.