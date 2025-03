¿Qué Le Pasó Al Hijo De The Punisher Antes De Daredevil Born Again?

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Jon Bernthal al fin ha hecho su debut en Daredevil: Born Again retomando el papel de Frank Castle, A.K.A. The Punisher. Y aunque el personaje irrumpa por primera vez en el Universo Cinematográfico Marvel, lo cierto es que, al igual que el propio Matt Murdock, llega a la ficción de Disney+ con la carga de un trágico pasado a sus espaldas.

Por ello, a pesar de que muchos fans ya están familiarizados con su historia de origen, la serie de Disney+ no ha dejado de hacer una breve referencia sus duros antecedentes del sanguinario justiciero de la calavera en su primera aparición.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Bernthal encarnó por primera vez a The Punisher en la primera temporada de Daredevil, que vio la luz en Netflix en 2016. Tres años más tarde, en 2019, el personaje tuvo su propia serie en solitario, que contó con dos impactantes temporadas. Ahora, el intérprete ha vuelto a encarnar al justiciero, esta vez dentro del UCM, reuniéndose con Charlie Cox de nuevo como Daredevil.

En sus tres primeros capítulos, Daredevil: Born Again había incluido guiños a The Punisher mostrando cómo policías corruptos usaban su símbolo, pero no ha sido hasta el cuarto episodio de la ficción cuando los fans, que ya tenían su presencia confirmada en los tráileres oficiales antes del estreno de la serie, han podido verlo en carne y hueso.

En el capítulo, es Matt quien acude a la guarida de Frank para hacerle saber que su logo estaba grabado en el casquillo de la bala que mató a su cliente, Héctor Ayala, pero este reencuentro rápidamente deriva en una confrontación con tintes terapéuticos.

Así, Frank acusa a Matt de estar haciendo lo que hace movido por la muerte de Foggy, al igual que él actúa en respuesta a su tragedia particular. Castle no se anda con rodeos y sabe que tanto él como Murdock no buscan salvar vidas, buscan una cruda y salvaje venganza.

"Cada vez que me quedo quieto, sigo oyendo a mi hijo, lo veo, oigo su voz, dice 've a por ellos, que no se te escape ni uno solo' y por eso hago lo que hago y veo lo mismo en ti", explica el justiciero, abordando así su historia de origen, ya conocida por aquellos que siguieron las anteriores ficciones, pero nueva para los que no supieran nada del personaje hasta la serie de Disney+.

En la serie de Netflix se revelaba cómo Frank adoptó el logo de la calavera y su violento sentido de la justicia tras un traumático evento. Y es que, tras una misión como marine en Iraq, el personaje regresaba a casa, junto a su mujer y sus dos hijos solo para perderlos poco después en un tiroteo aparentemente desencadenado por un negocio de drogas.

Roto por el dolor y carcomido por la culpa al no haber podido salvar a su familia, Frank comenzó una sangrienta cruzada y se dedicó a dar caza y ejecutar a todos los implicados, empezando por las mafias que se habían enfrentado aquel día.

Más adelante, The Punisher descubriría que sus antiguos comandantes del Escuadrón Cerberus eran los responsables del crimen y acabaría incluso aliándose con Kingpin y matando al coronel Ray Schoonover/Blacksmith, solo para que luego salieran a la luz más involucrados, como su antiguo amigo, Billy Russo.

Si bien en Daredevil: Born Again ha transcurrido casi una década desde la muerte de sus seres queridos, la referencia a su hijo hace patente que esta sigue siendo el motor principal de The Punisher. Es más, aunque en las ficciones de Netflix Frank presumiblemente culminaba su venganza, el personaje todavía parece que tiene cuentas pendentes. Así, tal y como confirma en su tensa conversación con Matt, no se encuentra alejado de todo y de todos porque esté "escondido", sino porque prepara "una nueva matanza". Habrá noticias, sangrientas por su puesto, de The Punisher más pronto que tarde.