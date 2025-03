Final Daredevil: Born Again 1x03 golpea con otra terrible muerte: ¿Es The Puniser?

Daredevil: Born Again no da tregua a los fans de Marvel. Tras arrancar con la pérdida de uno de los personajes más queridos, ahora el final del episodio 3 de la nueva serie de Marvel Studios ha vuelto a golpear con otro asesinato a sangre fría. Una tremenda e inmisericorde ejecución que, según se deja entrever, podría ser obra de un viejo conocido.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado En su seno, el tercer capítulo de Daredevil: Born Again se centra principalmente en el juicio contra Héctor Ayala, el justiciero también conocido como White Tiger que fue acusado de matar a un policía en una estación de Metro. Con Matt Murdock como abogado defensor, el personaje al que da vida Kamar de los Reyes, actor que falleció el 24 de diciembre de 2023 a los 56 años a causa de un cáncer, Ayala finalmente es declarado inocente.

Pero durante el juicio, en un giro desesperado para intentar revertir la opinión del jurado después de que el principal testigo de la defensa, el hombre que estaba siendo apalizado en la estación por dos policías corruptos, mintiera, Matt decide revelar públicamente la identidad secreta de Reyes y su labor como el justiciero místico White Tiger.

Matt Murdock consigue así demostrar que Reyes es un hombre preocupado por la comunidad y que en no pocas ocasiones se ha jugado la vida para defender a sus vecinos... y también a agentes de policia. Algo que a buen seguro fue clave para lograr que el jurado fallara a su favor... pero que tendrá terribles consecuencias.

LA TERRIBLE PROMESA DE FISK

Y es que Wilson Fisk, el nuevo alcalde de Nueva York, ha declarado la guerra total a los vigilantes. Una guerra pública, como ya anunció en su exaltado discurso en el capítulo anterior, pero también sucia y cruel.

"Ahora un justiciero enmascarado, un asesino, campa por ahí a sus anchas mientras un veterano de la policía sigue bajo tierra. Estos justicieros son un peligro para cualquier sociedad en la que impere la ley. Cualquiera que lleve una máscara para ocultar su rostro es un cobarde", proclama el alcalde mientras se intercalan imágenes de White Tiger de regreso a proteger las calles y suena la canción Una palabra de Anuel AA.

"Estos justicieros no son héroes. Me presenté con una promesa, y la absolución de Héctor Ayala me obliga a cumplirla", sentencia Kingpin. Es entonces cuando, mientras Ayala camina de noche por las calles, una figura encapuchada sale de entre las sombras y le descerraja un tiro a bocajarro en la sien. "Aquí debe imperar la ley", concluye Fisk mientras el asesino guarda su revolver y avanza hacia la cámara.

¿HA MATADO THE PUNISHER A WHITE TIGER?

En ningún momento se ve su rostro, pero lo que el último plano de Daredevil: Born Again sí deja al descubierto es que en su pecho luce la calavera blanca de The Punisher. Y aunque esa gran revelación apunte a que se trata de Frank Castle, cuyo regreso a la serie fue confirmado ya oficialmente hace meses, es poco probable que se trate del personaje encarnado por Jon Bernthal.

Tras todo lo vivido por Castle tanto en las temporadas anteriores de Daredevil en Netflix como en su serie en solitario, no es muy plausible que The Punisher trabaje para Kingpin. Y tampoco hay que olvidar que en su discurso de Año Nuevo el alcalde hizo una referencia explícita a Castle. "No necesitamos que nos salve un pistolero con una calavera en el pecho, ni un hombre disfrazado de araña ni un tipo con unos cueros de diablo. No", proclamó.

Además, la calavera ha dejado de ser ya un símbolo distintivo únicamente The Punisher. Daredevil: Born Again se ha ocupado y preocupado de mostrar a los espectadores que los policías corruptos también lucen tatuajes del cráneo... aunque con un importante cambio: unas líneas representando la bandera estadounidense. Tampoco hay que descartar, por tanto, que esto sea una treta ideada también por el propio Fisk, que no solo ha acabado así con White Tiger, sino que tendría una excusa para ir con todo a por The Punisher, acusándole de asesinar Reyes.

Así, para descubrir la identidad del asesino de White Tiger, habrá que esperar al menos hasta el estreno el próximo miércoles 19 de marzo del cuarto capítulo de la serie de Marvel Studios.