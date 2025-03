El regreso de The Punisher en Daredevil: Born Again 1x04, explicado: "No tengo tiempo de jugar a putos superhéroes"

El regreso de The Punisher en Daredevil: Born Again 1x04, explicado: "No tengo tiempo de jugar a los putos superhéroes"

El regreso de The Punisher en Daredevil: Born Again 1x04, explicado: "No tengo tiempo de jugar a los putos superhéroes"

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

No era ningún secreto que Jon Bernthal regresaría como Frank Castle/The Punisher en Daredevil: Born Again. A pesar de no aparecer en los tres primeros episodios de la ficción, todo apuntaba a su inminente debut en la misma... y si llegada no ha decepcionado. El violento justiciero ha regalado a los fans y tenso y muy emocional cara a cara con Matt Murdock que, además, he revelado qué ha estado tramando The Punisher desde la última vez que lo vieran los fans.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque ya se había visto que ciertos policías corruptos como Powell llevaban tatuada la calavera de The Punisher (aunque con el añadido de unas líneas simbolizando la bandera estadounidense), con el impactante final del episodio 3 de Daredevil: Born Again, en el que un encapuchado con ese símbolo asesinaba a Héctor Ayala (A.K.A. White Tiger) era solo cuestión de tiempo que el personaje de Bernthal hiciese su primera aparición en la serie.

Así, mientras Matt Murdock investiga la muerte del que fuera su cliente, en el lugar de los hechos encuentra un casquillo de bala con el logo de The Punisher grabado. Y si bien, teniendo en cuenta su pasado juntos, Daredevil parece convencido desde el primer momento que Frank no es el asesino, sí quiere indagar en esta pista. Y tal y como muestra el episodio, el Hombre Sin Miedo sabe perfectamente dónde encontrar al sanguinario justiciero de la calavera en el pecho.

En un edificio abandonado y de muy difícil acceso y, tras una abrupta bienvenida, la que Frank dispensa a todos sus huéspedes hacha en mano, The Punisher y "Rojo", como llama Castle a Daredevil, abordan la muerte de White Tiger. Lo hacen en una muy particular sesión de 'terapia de choque' en la que el Castigador no se anda con rodeos y ahonda en la verdadera herida abierta que atormenta a Matt.

"No me jodas, más putos admiradores no", se queja Frank, revelando que es plenamente consciente del uso que se hace de su logo... y que no pretende hacer nada al respecto. Cabe remarcar que Castle no parece estar en su mejor momento, encerrado en una oscura sala con un arsenal de armas y un mural de su investigación en curso, aparece con barba y aspecto muy desaliñado. Además, muy probablemente bebe demasiado. Cuando Matt le sugiere que use todo lo que que tiene en su guarida para hacer el bien y "salvar vidas", él se burla y acaba estallando, preguntándole si eso es lo que hace como Daredevil.

Tras lanzarle una taza llena de licor y espetarle que no está allí escondido, sino que planea "una nueva matanza", el desatado personaje de Bernthal rechaza colaborar con Murdock. "Si tu quieres salir a la calle, adelante. Pero yo no puedo perder el tiempo jugando a los putos superhéroes de mierda", grita.

ROJO BUSCA VENGANZA

Es entonces cuando The Punisher decide meter el dedo en la llaga, sugiriendo que Matt no ha acudido a su refugio buscando ayuda sino "permiso" porque quiere hacer "daño a alguien" y le asusta lo que significa.

"Quieres echarle el guante a alguien, hacerle daño y eso te asusta. Te sientes culpable", le increpa Frank, sacando a relucir la muerte de Foggy Nelson, obligándole a decir su nombre y acusándole de no haber hecho "una puta mierda" por salvarle de Bullseye. Algo que, finamente, consigue que Matt pierda el control y le acabe pegando. "Al menos eso ha sido sincero", expresa Castle desechando sus disculpas.

"Sí que es por él. Habla contigo, ¿verdad? Oyes su voz, la oyes. Cada vez que me quedo quieto, sigo oyendo a mi hijo, lo veo, oigo su voz, dice 've a por ellos, que no se te escape ni uno solo' y por eso hago lo que hago y veo lo mismo en ti", explica Frank, comparándoles a ambos y la pérdida que les impulsa mientras Matt rompe a llorar. "Eso seguirá reconcomiéndote cada vez más y más... y no hay forma de escapar", sentencia.

Con todo, mientras que The Punisher sigue abogando por el derramamiento de sangre, y de hecho todo indica que lleva años preparando una nueva venganza para matar a todos los que están en su lista y tuvieron algo que ver con al mérdida de su familia, Matt repite que hizo lo correcto al entregar al asesino de Foggy, quizá tratando de convencerse a sí mismo de que "el sistema" funciona. Algo en lo que no cree y nunca ha creído para nada Castle.

En todo caso, a pesar de las diferencias entre ambos justicieros, la confrontación logra que al fin el Hombre Sin Miedo aborde la muerte de su amigo y cómo le ha afectado, resultando terapéutica. Por otro lado, esta primera aparición del personaje de Bernthal sin duda abre la puerta a que tenga un mayor papel a lo largo de la serie.