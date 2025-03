La conexión del 1x04 de Daredevil: Born Again con Invasión Secreta y The Marvels

Daredevil: Born Again ha sorprendido con varias e importantes revelaciones en su cuarto episodio. Y aunque no ha sido su mayor giro, sí que ha llamado la atención un pequeño y fugaz detalle que ha conectado su trama a los eventos de Invasión Secreta y The Marvels.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado 'Sic Semper Systema', el cuarto episodio de Born Again ha visto a Matt Murdock (Charlie Cox) en su vertiente de abogado de oficio encargándose del caso de Leroy Bradford, un delincuente de poca monta que quiere evitar a toda costa volver a prisión. Bradford, quien ya tiene varios antecedentes por robo, es acusado de un pequeño hurto de varios paquetes de palomitas en una tienda.

Murdock intenta asesorar a su cliente intentando haciéndole ver que su caso es complicado, que se declare culpable y acepte la pena mínima de cárcel ya que hay pruebas muy concluyentes en su contra. En este punto, y ante la terquedad del preso, Matt le avisa que las cámaras de vigilancia del local lo han grabado cometiendo el delito... sin olvidar que tanto la cajera como el vigilante de seguridad testificarán en su contra. El delincuente sostiene que ya había pagado los paquetes de palomitas la semana anterior y que el comercio miente.

Es entonces cuando Bradford le plantea a Murdock la posibilidad de basar su defensa en la suplantación de identidad: "¿Y si lo hizo un skrull?", le suelta abiertamente a Matt, quien le responde con un rotundo "no".

Este inesperado guiño deja patente que, aunque la trama de Daredevil: Born Again transcurre a pie de calle, lejos de las amenazas galácticas e interplanetarias a las que se enfrentan los Vengadores, la serie se hace eco de los eventos de Invasión Secreta y The Marvels a raíz de los cuales la existencia de los Skrulls, la raza de alienígenas cambiaformas, es conocida por todos en el UCM.

Sin embargo, esta no ha sido la única sorpresa que ha dado el cuarto capítulo. Pese a que no era ningún secreto que Jon Bernthal encarnaría nuevamente a The Punisher en la serie, tras tres vibrantes episodios, Frank Castle ha irrumpido al fin, manteniendo un tenso cara a cara con Matt Murdock. Además, esta primera aparición del expeditivo justiciero sin duda abre la puerta a que tenga un mayor papel a lo largo de la ficción.