Daredevil, Jessica Jones y el resto de Defensores ya son oficialmente canon del UCM

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Ha pasado algún tiempo desde que Marvel añadiese a su catálogo en Disney+ las series de Netflix como Daredevil, Jessica Jones o The Punisher. Y con el estreno de Echo, donde ya en su primer episodio se ha dejado ver el Daredevil de Charlie Cox, la Casa de las Ideas ha sumado oficialmente a su Línea de Tiempo Sagrada una de ellas, los Defensores.

Los Defensores fue la serie con la que Netflix reunió a Luke Cage, Iron Fist, Daredevil y Jessica Jones. Desde que el estudio liderado por Kevin Feige recuperó los derechos de los personajes, una de las grandes dudas que se planteaban es si formaban o no parte del canon oficial de Marvel.

Ya hace escasos días, Brad Winderbaum, productor de Echo, spin-off de Ojo del Halcón, dejó claro que, a su parecer, las anteriores temporadas de Matt Murdock en Netflix, pertenecen a la Línea de Tiempo Sagrada establecida en el UCM. Ahora, según recoge el podcast Phase Zero en su cuenta de X, antes Twitter, Disney+ ha actualizado su línea temporal y en el menú donde se encuentran las series de Jessica Jones y Daredevil aparecen insertadas en la cronología del UCM junto a Los Defensores.

Netflix’s Daredevil and other Defenders shows are officially MCU canon.



The Disney+ ‘Timeline Order’ tab now features the shows previously made by Marvel TV. pic.twitter.com/dji5CDGpQ4