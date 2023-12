¿Confirmado el Joker de Barry Keoghan en The Batman 2?

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Barry Keoghan interpretó a una versión muy inusual del Joker en las últimas secuencias de The Batman. Y con la secuela de la cinta de Matt Reeves ya en el horizonte, el actor irlandés ha querido abordar si encarnará de nuevo al Príncipe Payaso del Crimen en la nueva entrega de la franquicia junto a Robert Pattinson.

The Batman supuso todo un soplo de aire fresco para los espectadores. Estrenada en 2022, la película presentó a unas encarnaciones de Enigma y el Joker bastante pintorescas y alejadas de lo que se había visto hasta entonces en la gran o pequeña pantalla. Desde entonces, muchos se preguntan si Keoghan regresará en la secuela del filme.

Y con Matt Reeves trabajando a pleno rendimiento en el filme, el actor ha abordado tan intrigante cuestión. "En realidad no puedo decirte nada sobre eso, colega, pero, como ya sabrás... eso sería algo emocionante, ¿no? Ver de nuevo el regreso del Joker", bromeó Keoghan durante una entrevista con Etalk mientras promocionaba su último proyecto, Saltburn, en el que comparte protagonismo con Jacob Elordi.

Will Barry Keoghan return as The Joker in ‘The Batman 2’? The #Saltburn star’s “smile says it all…” 🤔 #BarryKeoghan #TheBatman #Joker pic.twitter.com/untAx7kTkd