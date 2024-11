MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Dos años después del estreno de The Batman, la cinta de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson, está a punto de concluir en Max El Pingüino. La serie, centrada en el villano encarnado por Colin Farrell será a la vez spin-off y secuela de la película y el productor ejecutivo ha dejado caer que no será la única ficción ambientada en ese universo.

"Ver que la serie está siendo tan bien recibida es realmente, realmente emocionante. Hemos estado hablando sobre hacer otras series", apuntó Matt Reeves, director de The Batman, en una entrevista con su colega Andy Serkis para Interview Magazine en la que aseguró que su intención es seguir la misma línea de El Pingüino poniendo "la lupa en los personajes" para no hacer "otra historia de origen más que tantas otras series ya han abordado".

"Hay otra exploración televisiva que vamos a hacer", adelantó ya antes del estreno de la serie Dylan Clark, que además de producir El Pingüino trabajó junto con Reeves en The Batman y los proyectos Arkham Asylum y Gotham PD. Estos dos últimos proyectos no salieron adelante, ya que HBO quería centrar las historias en personajes conocidos, como es el caso de El Pingüino y como probablemente vaya a ser el de la mencionada nueva "exploración televisiva".

"Estamos analizando todo este mundo en relación con quién es Batman -los antagonistas que le rodean, todo el crimen que hay que sortear en la ciudad- y tratando de averiguar cuáles son las mejores zonas para explorar", explicó Clark, lo que sin duda hace suponer que la serie que venga después de El Pingüino también estará enfocada en uno de los conocidos enemigos del caballero oscuro.

Así, quizá alguno de los personajes ya vistos en The Batman tenga su propio spin-off, como Enigma, el Joker o incluso Catwoman. No obstante, también es posible que la serie que aún se está planeando se centre en personajes que aparecerán en la segunda entrega de la cinta de Reeves, de cuya trama aún no se sabe nada, aunque algunas elucubraciones sugieren que el principal antagonista del filme pueda ser el Dr. Tommy Elliot (A.K.A. Hush).

Con el rodaje de The Batman 2 atrasado hasta principios del año que viene y su estreno hasta 2026, habrá que esperar todavía bastante para tener más novedades del universo de El Pínguino de Farrell y del Bruce Wayne de Pattinson en pantalla.