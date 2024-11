MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

En su séptimo y penúlitimo capítulo, El Pingüino a ahondado en el terrible y muy oscuro pasado de Oswald Cobb. A través de un largo flashback, la serie secuela de The Batman retrocede hasta la infancia del protagonista para mostrar uno de los capítulos más atroces de toda su vida. Y es allí donde los espectadores han podido al fin encontrarse con uno de los históricos villanos de DC.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Y es que, múltiples referencias hechas en episodios anteriores de El Pingüino, Rex Calabrese de DC finalmente hace su debut en imagen real en las secuencias retrospectivas del episodio 7. Lo hace con el rostro de Louis Cancelmi, actor visto en títulos como El Irlandés o Los asesinos de la luna.

La serie ya reveló que Rex era el héroe de Oz, que desde niño idealizó su figura hasta el extremo ya que veía en él una suerte de justiciero a pesar de sus actos criminales cuidaba de la gente. Un Robin Hood con mano de hierro al que todo el mundo quería y al que incluso se le hizo un "desfile" tras su muerte. Un referente moral para el joven Cobb que finalmente le contrató para ser su chófer dando comienzo así a la carrera de Oz como gángster en Gotham City.

Así, en el flashback se mustra cómo Oz y sus dos hermanos van a buscar al mafioso para entregarle un cuaderno que les ha dado su madre, lo que viene a confirmar que Francis llevaba la contabilidad de Rex de forma ilícita. En su camino, y mientras Rex está extorsionando junto a sus esbirros al dueño de un establecimiento de Gotham, los tres hermanos se encuentran con el coche dorado de Rex al que Oz se refirió anteriormente como una "carroza".

También conocido con el sobrenombre de El León en los cómics originales por marcar a la gente con colmillos de león falsos, Rex Calabrese es una incorporación reciente dentro del universo de Batman, ya que hizo su debut en DC en el marco de la saga Nuevos 52 en julio de 2014 y apareciendo por primera vez en el número 14 de Batman Eternal.

Sin embargo, la historia de Rex Calabrese en El Pingüino es algo fiel a la de los cómics ya que en ambos casos Calabrese era el capo de Gotham que estaba al mando de las mafias de la zona más deprimida de la ciudad antes de la época de Batman y se trataba de un criminal respetado en el barrio.

PADRE DE CATWOMAN

Pero otros de sus rasgos o tramas más marcadas en los cómics, como por ejemplo que es padre biológico de Selina Kyle, también conocida como Catwoman, no se han reflejado en el universo de The Batman donde es Carmine Falcone el progenitor del personaje encarnado por Zoë Kravitz tal y como ya se reveló en The Batman.

En los cómics, una vez encerrado en prisión de Blackgate donde toma el sobrenombre de Leo Leone, para que sus enemigos no puedan dar con él, establece una estrecha relación con su hija a la que alienta y aconseja para tomar el control de las familias criminales de Gotham, lo que Selina finalmente hace con éxito.

Sin embargo, en el número 20 de Batman Eternal, donde Pingüino y Falcone finalmente son arrestados y enviados a la misma prisión donde estaba Leo Leone, el capo no pudo mantener su identidad en secreto por más tiempo. Posteriormente, un ataque al corazón se convirtió en el motivo de la muerte de Rex Calabrese en prisión (curiosamente lo mismo que le ocurre a Sal Maroni en este último capítulo durante su enfrentamiento con Oz) y se convirtió en el primer gángster que recibió una honrosa despedida de la gente de su barrio.