John Lithgow, el nuevo Dumbledore de Harry Potter, explica por qué estuvo a punto de abandonar la serie- SHOWTIME/WARNER BROS.

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter tiene prevista su llegada a HBO Max para 2027. John Lithgow, quien dará vida en sus episodios a Albus Dumbledore, ha salido a la palestra para explicar por qué estuvo a punto de abandonar la adaptación televisiva basada en la obra de J.K. Rowling.

Lithgow admitió en una entrevista con The New York Times que llegó a considerar abandonar la serie de Harry Potter debido a las opiniones tránsfobas de Rowling, a quien nunca ha conocido y cuya postura no comparte. Pero finalmente se dio cuenta de que, de todos modos, "en todas las entrevistas que haga a partir de ahora esto siempre saldrá a relucir".

De hecho, no es la primera vez que el actor aborda las controvertidas declaraciones de Rowling sobre la comunidad trans. "Sus opiniones me resultan irónicas e inexplicables", confesó a Variety en su paso por el Festival de Cine de Róterdam, donde presentó Jimpa, filme en el que interpreta a un abuelo gay cuyo nieto es no binario.

"Me tomo este tema muy en serio. Ella ha creado este universo increíble para los jóvenes, que ha calado profundamente en la conciencia de la sociedad", afirmó Lithgow sobre la obra de la autora. "Pero las personas que sí lo están son extraordinarias", continuó el actor.

"Me molesta que haya gente que se oponga a que yo tenga cualquier tipo de relación con esto. Pero en el canon de Potter no se percibe ningún rastro de sensibilidad tránsfoba. Ella escribió una obra que gira en torno a la bondad y la aceptación. Y Dumbledore es un personaje precioso", explicó.

"¡VOY A INTERPRETAR A DUMBLEDORE LOS PRÓXIMOS OCHO AÑOS!"

"Soy el más mayor de toda esta sala, acabo de cumplir 80. Y aun así firmé un contrato: ¡Voy a interpretar a Dumbledore durante los próximos ocho años! Tengo que seguir adelante sí o sí. Pensé: '¡Vaya! Eso significa que viviré hasta los 88'. Lo tengo por escrito", bromeó Lithgow.

La serie de Harry Potter contará con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Francesca Gardiner (Succession) es la showrunner de la ficción, mientras que Mark Mylod (Shameless) dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

Además de Lithgow, la adaptación televisiva de Harry Potter está capitaneada por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Ron y Hermione, respectivamente, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis, retomando su papel de Filius Flitwick, entre otros.