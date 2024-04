J.K. Rowling responde a las acusaciones de transfobia: "Si lo que he dicho es delito, que me detengan"

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

J.K. Rowling lleva años dando que hablar por su postura sobre la identidad de género y la transexualidad. La autora de Harry Potter ha vuelto a situarse en el centro de la polémica con sus opiniones al respecto, incluso desafiando a las autoridades a arrestarla por sus controvertidos tuits.

El mes pasado, la periodista y presentadora trans India Willoughby reveló que había presentado una denuncia contra Rowling por supuesta transfobia, alegando que la escritora se refería a ella en masculino. "J.K. Rowling definitivamente ha cometido un crimen. Soy legalmente una mujer. Ella sabe que soy una mujer y me llamó hombre. Es una característica protegida y eso constituye una violación tanto de la Ley de Igualdad como de la Ley de Reconocimiento de Género", apuntó.

"He denunciado a J.K. Rowling a la policía por lo que dijo, lo cual no sé si será tratado como un crimen de odio o comunicaciones maliciosas, pero es un delito, en lo que a mí respecta", agregó.

El pasado lunes entró en vigor en Escocia, donde reside Rowling, una nueva ley sobre delitos de odio que incluye un delito por "incitar al odio" en relación con la edad, la discapacidad, la religión, la orientación sexual, la identidad transgénero y las variaciones en las características sexuales.

En respuesta, Rowling compartió varios tuits en los que citaba casos de mujeres trans que habían cometido delitos sexuales. Además, mencionó a Willoughby, acusándola de haber insultado a una persona negra y a una deportista olímpica. "Las personas mencionadas en los tuits anteriores no son mujeres en absoluto, sino hombres, hasta el último de ellos", dijo.

🎉🌼🌸April Fools! 🌸🌼🎉



Only kidding. Obviously, the people mentioned in the above tweets aren't women at all, but men, every last one of them.



In passing the Scottish Hate Crime Act, Scottish lawmakers seem to have placed higher value on the feelings of men performing their…