John Lithgow, el nuevo Dumbledore, asegura que J.K. Rowling no está "involucrada" en la serie de Harry Potter

John Lithgow condena los polémicos comentarios de J.K. Rowling y avisa: No está "involucrada" en la serie de Harry Potter

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

John Lithgow, actor que dará vida al profesor Dumbledore en la serie de Harry Potter que prepara HBO, se ha pronunciado sobre la polémica que envuelve a J.K. Rowling desde hace años a raíz de sus comentarios sobre la comunidad trans. Además de tildar de "inexplicable" la postura de la autora, el intérprete ha asegurado que no la ha conocido en persona, pues "no está involucrada en absoluto" en la nueva adaptación de la saga.

"Me tomo este tema y esta cuestión muy en serio. J K. Rowling ha creado un canon increíble para los jóvenes, literatura infantil que ha calado en la conciencia de la sociedad", afirmó Lithgow en declaraciones recogidas por SFFGazette.com durante el Festival Internacional de Cine de Róterdam, que arrancó su 55.ª edición el pasado jueves.

El actor describió Harry Potter como una saga sobre "el mal contra el bien" y "la bondad contra la crueldad". "Encuentro irónico y algo inexplicable que Rowling haya expresado esas opiniones", reflexionó Lithgow, añadiendo que había leído acerca las polémicas posturas de la escritora, a la que aseguró no conoce personalmente.

"Ella no está involucrada en absoluto en esta producción", aseguró el intérprete a propósito de la serie a cargo de HBO. "Las personas que están readaptando Harry Potter y convirtiéndolo en una serie de televisión de ocho años son extraordinarias. Son personas con las que realmente quiero trabajar", sentenció.

"Por supuesto, me entristece que la gente se oponga con vehemencia a que tenga algo que ver con esto. Pero si lees la saga completa de Harry Potter, no ves absolutamente ningún rastro de transfobia", continuó Lithgow, reconociendo que decir que sí al proyecto fue "una decisión difícil" dada la polémica en torno a la autora. "Me sentí muy incómodo e infeliz porque la gente insistía activamente en que dejara este trabajo. Pero decidí no hacerlo", rememoró.

"Ha escrito esta gran reflexión sobre la bondad, la empatía y la aceptación, por lo que me resulta muy extraño", reiteró el intérprete. "Dumbledore es un papel precioso. Hay mucho más de lo que yo pensaba, sobre todo gracias a las personas que crean la serie", aseguró.

Estas declaraciones por parte de Lithgow no dejan de ser sorprendentes, teniendo en cuenta que Rowling está acredita oficialmente como productora ejecutiva en la serie. Además, la autora ha expresado en numerosas ocasiones su satisfacción con el rumbo de la serie, dando a entender que forma parte del equipo y está al corriente del desarrollo de la ficción.

Rowling, firme defensora de las políticas antitrans en Reino Unido, ha sido criticada en numerosas ocasiones por el colectivo colectivo LGBTIQ+ e incluso por los propios actores de la saga original de Harry Potter. Entre otras cuestiones, muchas de ellas expresadas a través de sus redes sociales, la autora ha hecho notar el peligro que, a su juicio, supone que las mujeres trans puedan ser admitidas en refugios para víctimas de violencia doméstica o en prisiones segregadas por sexos.