J.K. Rowling visita por primera vez el rodaje de la serie de Harry Potter

El rodaje de la nueva serie de Harry Potter continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera temporada en 2027 en HBO Max. J.K. Rowling, autora de la saga literaria y productora ejecutiva en esta adaptación televisiva, ha visitado el set por primera vez desde el inicio de la filmación en julio.

Según informa Deadline, la escritora acudió el 19 de noviembre a los platós en los que se ruedan los capítulos de la esperada primera temporada, cuyas grabaciones comenzaron en julio de 2025 y se prolongarán hasta mediados de 2026. La base fija de la producción son los estudios Warner Bros. de Leavesden, el mismo complejo donde se filmaron las ocho películas de la franquicia estrenadas entre 2001 y 2011. A los estudios se suman múltiples localizaciones exteriores como el zoológico de Londres, la estación de King's Cross o el parque Windsor Great Park.

Rowling no es ajena a los rodajes del universo mágico. Durante la década en la que se rodaron las ocho películas de Harry Potter y posteriormente la trilogía de Animales fantásticos, la escritora intervino como consultora y, en el caso de la saga protagonizada por Newt Scamander, como guionista.

El rodaje de la serie de Harry Potter se ha convertido en un acontecimiento mediático en Reino Unido. A finales de septiembre, el príncipe Guillermo, la princesa Kate Middleton y sus hijos visitaron el set de la estación de Hogsmeade construido en Windsor Great Park, donde pudieron recorrer parte del trayecto del Expreso de Hogwarts y conocer al nuevo protagonista, Dominic McLaughlin, que toma el testigo de Daniel Radcliffe como el joven mago.

Precisamente, Radcliffe quiso trasladar su apoyo a su sustituto y envió una carta a McLaughlin. "Espero que te lo pases genial, incluso mejor que yo. Yo me lo pasé muy bien, pero ojalá tú lo pases aún mejor", le deseó de forma afectuosa.

La presencia de J.K. Rowling en el set de la nueva serie de Harry Potter funciona también como recordatorio de que su implicación creativa llega acompañada de controversia. Desde 2020, la escritora se ha convertido en una figura polarizadora por sus reiterados pronunciamientos sobre identidad de género y derechos de las personas trans, mensajes que han sido interpretados por amplios sectores sociales como hostiles hacia ese colectivo y que han provocado una fractura pública con varios intérpretes de la saga cinematográfica.

HBO ha optado por mantener una defensa explícita de su participación en la serie. En respuesta a las críticas, un portavoz del grupo subrayó que J.K. Rowling "tiene derecho a expresar sus opiniones personales" y que la compañía seguirá "centrada en el desarrollo de la nueva serie, que solo puede beneficiarse de su implicación", insistiendo asimismo en que su postura pública no ha condicionado el reparto ni la contratación del equipo creativo.

La nueva Harry Potter televisiva se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos de prestigio como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna ahora a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó Rowling con entusiasmo sobre el nuevo Trío de Oro.

Entre los adultos destacan John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid, además de Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.