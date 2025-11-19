El alentador mensaje de Daniel Radcliffe al nuevo Harry Potter

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Daniel Radcliffe saltó a la fama por protagonizar Harry Potter, dando vida al mago titular. En el rodaje de la primera entrega, el actor, como su personaje, contaba con solo 11 años de edad. Ahora, otro niño, Dominic McLaughlin, toma su testigo en la nueva adaptación de la obra de J.K. Rowling y el intérprete ha revelado que no dudó en ponerse en contacto con él para dedicarle unas palabras de ánimo.

"Le escribí a Dominic. Le envié una carta y él me respondió con una nota muy amable", contó Radcliffe durante su reciente aparición en Good Morning America. El actor expuso que no quería ser un "espectro" en las vidas de los jóvenes protagonistas de la serie y que solo quería desearle lo mejor a McLaughlin. "Solo quería escribirle para decirle: 'Espero que lo pases muy bien, incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor'", señaló.

El intérprete continuó asegurando que, al ver la foto del nuevo Harry y de todos los otros niños del elenco, solo quiere "abrazarlos". "Parecen tan jóvenes. Los miro y digo: 'Es una locura que yo hiciera eso a esa edad'. Pero también es increíblemente tierno, y espero que lo estén pasando muy bien", añadió.

Junto a Radcliffe, protagonizaron la saga cinematográfica Rupert Grint y Emma Watson, que dieron vida a Ron Weasley y Hermione Granger respectivamente. Ahora, con McLaughlin como Harry Potter, completan el trío de oro Alistair Stout y Arabella Stanton.

El rodaje de la ficción comenzó hace meses, con vistas a estrenar su primera temporada (habrá siete, una por libro) en algún punto de 2027. Francesca Gardiner ejerce de showrunner y Mark Mylod de productor ejecutivo, además de director de varios episodios. Rowling produce junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts.

Aparte de los ya mencionados McLaughlin, Stout y Stanton, la serie cuenta en su reparto con John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick (a quien ya diera vida en las películas), Elijah Oshin como Dean Thomas, Leo Earley como Seamus Finnigan, Lox Pratt como Draco Malfoy, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook.

También forman parte del elenco Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Paul Whitehouse como Filch, Luke Thallon como Quirrell, Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander, entre otros.