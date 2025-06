MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter que prepara HBO ya cuenta con gran parte de su elenco principal y su rodaje echará a andar en breve. J.K. Rowling, autora de la popular saga de libros en la que se basa la ficción, está involucrada en el proyecto como productora ejecutiva y ya ha ofrecido su opinión sobre los primeros capítulos de la producción.

"¡He leído los dos primeros episodios de la serie de Harry Potter de HBO que está por venir y son MUY, MUY, MUY BUENOS!", expresó Rowling vía X. Un usuario preguntó a la autora si escribiría el guion de la serie, y esta contestó que no, aunque apuntó que ha trabajado "estrechamente con escritores extremadamente talentosos".

No, but I've worked closely with the extremely talented writers.