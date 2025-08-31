James Gunn ya ha reescrito un elemento clave de Superman solo semanas después de su estreno

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Pacificador ya ha arrancado en HBO Max. En su arranque, James Gunn ha resuelto los problemas de continuidad de su nuevo Universo DC, una flamante era que ya inauguró en la gran pantalla Superman, filme donde incluyó algo que ahora parece haber ignorado por completo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la cinta protagonizada por David Corenswet, que vio la luz hace tan solo seis semanas, la Banda de la Justicia formada por Mr. Terrific (Edi Gathegi), Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced) hizo su debut en el nuevo universo DC. Y pese a que se conocían y no era la primera vez que batallaban codo con codo contra amenazas que asolaban el planteta, Superman no formaba parte del grupo de héroes, operaban como entidades distintas.

En un momento dado del filme, los tres llegaban incluso a luchar contra un enemigo interdimensional mientras Superman estaba en su apartamento con Lois. Cuando esta ve la batalla desde la ventana y le pregunta por qué no está con ellos, el personaje de Corenswet no le da importancia, dando así a entender que es habitual que trabajen por separado.

¿PERTENECE SUPERMAN A LA BANDA DE LA JUSTICIA?

No eran pocos los problemas de canon a los que Gunn tenía que dar respuesta para resetear el antiguo DCEU, también conocido como Snyderverse... y ha tardado en hacerlo tan solo unos minutos. Así, en el arranque de la segunda temporada de El Pacificador ha incluido un montaje de resumen en el que ha modificado a su gusto los acontecimientos de la primera entrega, llegando incluso a recrear su escena final.

En este 'flashback' modificado, cuando la Banda de la Justicia hace su estelar aparición, los tres miembros originales del grupo (Mr. Terrific, Guy Gardner/Green Lantern y Hawkgirl) irrumpen acompañados de Superman y Supergirl. En la escena original de la primera temporada, quienen aparecían eran Superman y Wonder Woman, ambos entre las sombras y sin mostrar su rostro, junto al Flash de Ezra Miller y el Aquaman de Jason Momoa.

Además, Leota Adebayo (Danielle Brooks) sugiere "llamar a la Banda de la Justicia" en el montaje. De esta manera, Gunn no solo ha resuelto las incongruencias en el canon, sino que parece sugerir que los primos kryptonianos forman parte del grupo de justicieros.

Recientemente, Gunn ha hecho referencia a una "saga de Superman" que contará con cuatro películas. El cineasta aseguraba hace unas semanas estar trabajando en una cinta que, si bien no definiría como "una secuela directa" de la película protagonizada por David Corenswet, ni llamaría "Superman 2", sí que contaría con Kal-El como un personaje importante.

Esto ha llevado a algunos fans a preguntarse si acaso la próxima cinta de esta "saga de Superman" se centrará en la Banda de la Justicia. No obstante, esto no es más que especulación, por lo que habrá que esperar para ver la dirección que toma Gunn en esta nueva era de DC.