James Gunn, alto y claro: Superman debe ser "abrazable" y Batman "un puto maniaco"

James Gunn, el mandamás creativo del nuevo Universo DC, tiene muy claro cómo quiere que el público perciba a los personajes más emblemáticos de su macrofranquicia. Así, el copresidente de DC Studios y director y guionista de Superman, afirma que, a pesar de sus enormes poderes, Kal-El ha de ser alguien "abrazable" que genere cariño y confianza en el respetable, mientras que por contra Batman, el otro gran icono de la Distinguida Competencia, debe ser "un puto maniaco".

Y es que, a diferencia de la figura casi divina y sagrada que buscaba transmitir la versión interpretada por Herny Cavill, la versión de Superman encarnada por David Corenswet apuesta por un enfoque más terrenal y humano. En este sentido, Gunn sostiene que una de las claves para materializar su visión del personaje está en el diseño del traje, en concreto en los calzoncillos por fuera.

"Todo el mundo sabe que es un alienígena. Dispara rayos por los ojos, puede derribar cosas con su aliento. En cierto modo es una criatura aterradora. Y cuando David me dijo que Superman quiere que los niños no le tengan miedo me di cuenta de que debía tener los calzoncillos por fuera", revela Gunn en el documental detrás de las cámaras Adventures of Making Superman. "Quizá el traje debe parecer un poco ridículo para restarle importancia a lo poderoso que es en realidad", añade Corenswet.

El proceso del diseño del traje incluyó pruebas con y sin calzoncillos, además de consultas externas. Gunn ya reveló que habló con Zack Snyder, director de El hombre de acero, quien le explicó que se encontró en la misma tesitura 12 años antes que él: "Probé mil millones de versiones con los calzoncillos por fuera, pero no conseguí dar con la tecla". Gunn reconoce que al principio se sentía igual al respecto, pero terminó decantándose por mantener los calzoncillos visibles para encontrar el tono que buscaba para su versión de el último hijo de Krypton.

Gunn hasta compara los diferentes objetivos que tienen los trajes de Superman y Batman a la hora de comunicar sensaciones. Mientras que el primero "tiene que ser abrazable", el segundo "es un puto maníaco" que utiliza el miedo como herramienta y "se pone un traje terrorífico de murciélago para asustar a la gente".

El CEO de Warner Bros., David Zaslav, compartió con los accionistas que James Gunn "ya se está preparando para escribir la próxima entrega de la superfamilia". No obstante, el propio Gunn aseguró que este proyecto vinculado a Superman no será una continuación directa de la película protagonizada por David Corenswet.

"En lo que estoy trabajando es, de algún modo... quiero decir, sí, sí, sí, sí. Pero no diría que es una secuela directa de Superman", explicó Gunn en declaraciones recientes a Entertainment Weekly

El próximo título vinculado al hombre del mañana es Supergirl, cinta dirigida por Craig Gillespie (Lars y una chica de verdad, Yo, Tonya) cuyo estreno en cines está fijado para el 26 de junio del próximo año. Milly Alcock (La casa del dragón) dará vida a Kara Zor-El, la rebelde prima de Superman, mientras que Jason Momoa será Lobo, el temible cazarrecompensas cósmico.