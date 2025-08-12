Deadpool en Doomsday: Ryan Reynols se apunta a Vengadores 5

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Marvel sigue trabajando a plena potencia en Vengadores: Doomsday. Y mientras los hermanos Russo continúan su rodaje, Ryan Reynolds ha sorprendido a los fans lanzando una intrigante imagen que parece insinuar que, tras Deadpool y Lobezno, interpretará nuevamente a Wade Wilson en quinta entrega de Avengers, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Reynolds ha compartido una imagen en su Instagram del emblema de los Vengadores disparando el 'hype' entre la los fieles marvelitas, conscientes de que Deadpool es, al igual que el Logan de Hugh Jackman, uno de los mutantes más emlemáticos que no han sido confirmados en Doomsday... de momento.

Además, el logotipo resulta bastante similar al que pudo verse con tonos azulados en Deadpool y Lobezno, solo que teñido de rojo.

Curiosamente, Reynolds ya compartió este mismo logotipo en su Instagram un mes antes del lanzamiento de la cinta de Shawn Levy. Esto ha llevado a muchos a especular con la posibilidad de que el deslenguado y audaz mercenario de Marvel esté preparando su regreso en un nuevo proyecto del UCM, e incluso estar implicado en la trama de Doomsday.

Como bien recordarán los fans, en un momento dado de la cinta se reveló que este símbolo pertenecía al ejército de variantes de Cassandra Nova (Emma Corrin) atrapadas en el Vacío, y no a un presunto equipo de "Vengadores anarquistas" como se había especulado. No obstante, la Casa de las Ideas sí formó un nuevo equipo de superhéroes en la cinta, formado por Wade Wilson, Lobezno (Hugh Jackman), Gambito (Channing Tatum), Elektra (Jennifer Garner), Blade (Wesley Snipes) y X-23 (Dafne Keen).

Además del breve, pero memorable cameo de Johnny Storm/la Antorcha Humana (Chris Evans). Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Deadpool haya adoptado este logo para su propio equipo antes de su vuelta en Vengadores: Doomsday, cuyo rodaje se está llevando a cabo en Reino Unido.

Después de todo, se espera que el filme, con Robert Downey Jr. en el papel del Doctor Doom, explore la Tierra-828 de Los 4 Fantásticos, la Tierra-616 del UCM y la Tierra-10005 de los X-Men, y sería el vehículo idóneo para el regreso del mercenario bocazas. Y aunque a muchos les gustaría verlo uniéndose a la batalla contra el infame Doctor Doom, Reynolds ha permanecido en silencio sobre cuándo o dónde volverán a ver los incondicionales a Deadpool.

Llegados a este punto, conviene recordar que el intérprete ya comentó el pasado mes de mayo a The Hollywood Reporter que está trabajando en el guion de un filme de Wade Wilson haciendo equipo con los X-Men que todavía no ha sido anunciado oficialmente por Marvel.

"Su mayor anhelo es ser aceptado y valorado. Pero eso es algo que nunca podrá conseguir. Su forma de sobrellevarlo -recurriendo al humor para esquivar la vergüenza- solo funciona cuando oculta sus múltiples carencias. El día que se convierta en un Vengador o en un X-Men, será porque su viaje ha llegado a su fin", confesó Reynolds.