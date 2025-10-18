Games Gunn confirma si Superman: Man of Tomorrow revelará el destino final de El Pacificador

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Como ha asegurado James Gunn en múltiples ocasiones, la segunda temporada de El Pacificador funciona como antesala de la secuela de Superman, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. El presidente de DC Studios llegó a describir la serie protagonizada por John Cena como "la precuela de Man of Tomorrow", de modo que buena parte del público se pregunta si el próximo largometraje del Hombre de Acero abordará la delicada situación en la que termina Christopher Smith en el episodio final de su proyecto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"No, no, no", responde Gunn en una entrevista con Rolling Stone sobre si Man of Tomorrow retomará la historia de Chris tras los acontecimientos del 2x08 de El Pacificador. En aquel capítulo, lo que parecía un final feliz para el personaje (los 11th Street Kids fundan Checkmate para operar al margen de A.R.G.U.S.) se trunca en los últimos minutos cuando Rick Flag secuestra al héroe y lo exilia a Salvation, un planeta de otro universo concebido como prisión para metahumanos. A priori, el mundo está deshabitado, pero los rugidos lejanos que escucha Chris sugieren que peligrosas criaturas están a su acecho.

Gunn sí que confirma que Salvation y "el modo en que el ejército y Flag están trabajando juntos y han creado una prisión probablemente ilegal para metahumanos en otra dimensión va a formar parte de las historias del DCU de aquí en adelante". Además, el cineasta matiza que no será un simple decorado de fondo: "Y no solo como un elemento accesorio en plan: 'Oh, esto es Arkham'. Hay una guerra que se intensifica entre el Gobierno y los metahumanos, y esto es parte de ella".

Así, el director explica que, aunque el arco de Chris Smith no vaya a explorarse en la secuela de Superman, el sistema de detención metahumana sí afectará a la película y a los siguientes proyectos de DC Studios. La presencia de Lex Luthor en El Pacificador ya subrayó que la serie opera como puente narrativo hacia Man of Tomorrow que, en palabras del propio Gunn, será "una historia tanto de Superman como de Luthor" con ambos "trabajando juntos hasta cierto punto" frente a un enemigo superior". Según las últimas informaciones, podría ser Brainiac.

Pero antes, la franquicia tiene cita con otra integrante de la superfamilia: el 26 de junio de 2026 llegará a cines Supergirl, con Milly Alcock retomando su rol de Kara Zor-El tras su cameo al final de Superman. Dirige Craig Gillespie (Cruella), a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) junto a Ana Nogueira y Otto Binder, y contará en su elenco con Jason Momoa, quien encarnará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo.

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", reza la sinopsis del largometraje.