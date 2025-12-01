It Bienvenidos a Derry 1x06 revela quién es la hija de Pennywise: El terrible plan de ((SPOILER)), explicado

It Bienvenidos a Derry 1x06 revela quién es la hija de Pennywise: El terrible plan de Ingrid Kersh, explicado - HBO MAX

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

El capítulo 6 de It: Bienvenidos a Derry ha desenmascarado a un personaje que, a pesar de su apariencia amable, claramente escondía algo. Y ese gran secreto, que muchos ya venían especulando, era que se trata de nada menos que la hija de Pennywise. Además, su oscuro pasado no es lo más inquietante sobre ella, pues está dispuesta a hacer todo lo posible por reunirse con su... ¿padre?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

It: Bienvenidos a Derry ha revelado en su sexto episodio la verdadera identidad de Ingrid Kersh, la trabajadora del psiquiátrico Juniper Hill que poco a poco estaba logrando ganarse la confianza de Lilly. Se trata, como muchos ya venían especulando, de la hija de Pennywise... o, al menos, de Bob Gray, quien trabajaba en un circo ambulante disfrazándose de "Pennywise el payaso bailarín" junto a su hija, que le acompañaba como la pequeña Periwinkle.

Husmeando a escondidas entre las páginas de un álbum de fotografías en la casa de Ingrid, Lilly da con una instantánea tomada en 1908 de un padre junto a su hija. Aunque el hombre muestra una siniestra sonrisa que deja a Lilly inquieta, no es hasta que atisba una fotografía del mísmisimo Pennywise cuando la niña comprende que Ingrid tiene algún tipo de relación con el payaso asesino.

Es entonces cuando, al darse cuenta de que Lilly ha reconocido a Pennywise, la mujer le revela toda la verdad. "Mi padre era un artista de feria. Se hacía llamar Pennywise el payaso bailarín. Yo lo adoraba... Y me lo arrebataron", relata el personaje de Madeleine Stowe.

UNA 'VIEJA' CONOCIDA

Como bien sabrán los fans de la saga, no es la primera vez que este personaje aparece en la franquicia, pues se trata de la anciana a la que Beverly visitó en It. Capítulo 2 y que le relató esta misma historia. Sin embargo, en aquella ocasión, no se trataba de la verdadera Ingrid sino de It tomando su forma para engañar a Beverly.

Los flashbacks que han aparecido en It: Bienvenidos a Derry, tanto los relacionados con los nativos americanos y el Galloo como los que tienen que ver con el circo ambulante al que fue el general Shaw de pequeño, son del año 1908, que es cuando fue tomada la foto y que también se corresponde con uno de los momentos en los que, como cada 27 años, It despertó de su ciclo de hibernación.

En una estas escenas del pasado, concretamente en el arranque del tercer episodio, puede verse a una niña disfrazada de payaso, que no es otra que Ingrid de pequeña ataviada con la llamativa peluca que tenía guardada en su desván.

EL PLAN DE INGRID/PERIWINKLE

Según la mitología de Stephen King, It adoptó la forma de Pennywise al darse cuenta de que podía servirle para acercarse a los niños y asustarlos, al ser estos especialmente vulnerables y fáciles de manipular. Al parecer, Ingrid está convencida de que It, en su forma de Pennywise, es su padre. "Era él. Diferente, muy cambiado por todo lo que había pasado, o donde había estado, pero clarísimamente era él. Una hija lo nota", asegura a Lilly, con lágrimas en los ojos.

Trabajando en el psiquiátrico de Juniper Hill, Ingrid se dio cuenta de que Pennywise se comunicaba con los niños y trataba de engañarlos para atraerlos hacia él y comérselos. Al percatarse de su modus operandi, Ingrid decide facilitarle el trabajo, dispuesta a ofrecer niños del centro a su "padre" con tal de poder verlo y hablar con él. "Hice lo necesario para volver a verlo", afirma la mujer, que no duda en sacrificar a niños para alimentar a la maligna entidad que toma la forma de su padre.

Lilly descubre así que fue Ingrid quien les asustó en el cementerio vestida con su disfraz de Periwinkle y, por tanto, la misteriosa figura borrosa que Will logró capturar con su cámara era ella. "Si pudiera volver a verme como su Periwinkle, recordaría el amor que compartimos y sé que así sería capaz de liberarse", explica Ingrid. Así, todo apunta a que está convencida de que su verdadero padre está "atrapado" bajo la influencia de algo y que hay alguna posibilidad de que vuelva a ser él mismo.

Cuando Lilly le suplica que no le haga daño, Ingrid le asegura que nunca lo haría. Pero cuando la niña hace alusión a sus amigos, el personaje de Stowe trata de manipular a la niña inquiriéndole si ella no haría cualquier cosa por volver a ver a su padre.

Sin embargo, Lilly no cae en su trampa, le grita a Ingrid que su padre está muerto y huye de allí asestándole un cuchillazo en la mano con el arma de los nativos americanos que encontró en la alcantarilla. Los últimos compases del episodio muestran a la mujer enfundándose su disfraz y, según parece, dispuesta a continuar con su plan para reunirse con Pennywise facilitándole nuevas víctimas.