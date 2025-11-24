Pennywise irrumpe en It Bienvenidos a Derry 1x05 con una RESURRECCIÓN, un gran engaño y una muerte descagarradora

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Pennywise por fin ha hecho su más que esperada aparición en It: Bienvenidos a Derry. Aunque el malvado ente lleva causando estragos en la ciudad desde el inicio de la serie, el terror sin duda pasará al siguiente nivel ahora que el monstruo ha terminado por mostrar la forma de Pennywise, quien ha logrado atraer a jóvenes protagonistas a su guarida gracias a un engaño tan astuto como cruel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El título del quinto episodio de It: Bienvenidos a Derry, El 29 de la calle Neibolt, alude a la dirección de la casa que conecta directamente con la red de alcantarillas de la ciudad, convirtiéndola en el escondrijo perfecto para Pennywise. Unas oscuras profundidades a donde los nuevos perdedores han acudido por su cuenta como consecuencia de las manipulaciones y engaños de It.

Los niños deciden adentrarse en el túnel que conecta con las alcantarillas instados por Matty quien, contra todo pronóstico, parece haber sobrevivido al brutal ataque de It y aparece de repente ante ellos como salido de la nada en el lugar en el que suelen quedar los jóvenes.

Y, a pesar de que no es la primera vez que el ente maligno les engaña usando a su amigo como cebo, como ya hizo en la masacre del cine, los niños deciden ir a las cloacas en busca de Phil quien, según Matty, sigue vivo.

"ME HICIERON CASO Y NO VOLVERÁN, PUES CON EL PAYASO SE VAN"

Pero lo que el grupo desconoce es que se están metiendo de cabeza en la guarida de Pennywise. Así, cuando It ha manipulado a los niños para que estén exactamente donde él quería, una grieta comienza abrirse en la cabeza de Matty mientras entona una inquietante canción: "Túnel tras túnel podrás buscar, y no verás niños en este lugar. Un circo llegó a la ciudad y los tragó la profundidad. Tomaron pastillas contra el temor y la realidad fue aún peor".

Justo cuando los niños descubren, incrédulos, los cadáveres de sus dos amigos, el falso Matty termina de transformarse en Pennywise mientras canta: "Me hicieron caso y no volverán, pues con el payaso se van". De esta manera, el engaño queda claro: It había adoptado la forma de Matty para instar a sus amigos a ir en busca de Phil a las alcantarillas cuando, en realidad, ninguno de los dos niños sobrevivió al ataque del monstruo.

Aunque, visto en retrospectiva, el regreso de Matty no dejaba de ser sospechoso, que Phil no sobreviviera al ataque del cine sin duda habrá sido una sorpresa para algunos fans de la serie. Al no haberse mostrado en pantalla su asesinato a manos de It, muchos teorizaban con que Phil hubiera salido airoso del brutal ataque. No obstante, la aparición de su cadáver flotando en las alcantarillas ha tirado por tierra esta hipótesis.

LA KRIPTONITA DE PENNYWISE

Los últimos compases del episodio muestran a Lilly librándose de las garras del monstruo. "No pudiste salvar al bueno de Matty. Al rico, rico y sabroso Matty", se burla Pennywise ante una aterrorizada Lilly a la que, no obstante, no logra finalmente acercarse.

Esto ocurre porque, momentos antes, a Taniel se le había caído el fragmento de roca estelar que llevaba encima para protegerse de It pues, tal y como reveló el flashback del anterior episodio, este trozo de lo que antaño fuera la "cárcel" del ente, dentro de la cual se precipitó hasta la Tierra hace millones de años, es algo así como su kriptonita.

El fragmento de roca, que se encontraba en el suelo justo al lado de Lilly, impide a Pennywise siquiera avanzar hasta ella. La niña se percata así del poder que alberga el objeto, que sin duda se convertirá en un arma fundamental en la lucha de los niños contra It.