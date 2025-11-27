El personaje más enigmático de It: Bienvenidos a Derry conecta con el origen de Pennywise y ya aparecía en las películas - HBO MAX

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Antes de la brutal irrupción de Pennywise en It: Bienvenidos a Derry, la maligna entidad ya llevaba tiempo atormentando a los habitantes de la ciudad adoptando la forma de sus miedos más oscuros. Y el quinto capítulo de la serie ha confirmado que uno de sus personajes podría ser, en realidad, Pennywise tratando de ganarse la confianza de Lilly. Se trata de Ingrid Kersh, alguien que ya ha aparecido en anteriores entregas de la franquicia... siendo nada menos que la hija de Pennywise.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ingrid Kersh no es un personaje nuevo en el universo de It pues, además de aparecer en la novela de Stephen King, también lo hizo en la miniserie de 2019 e incluso en una de las adaptaciones de Andy Muschietti, It. Capítulo 2. En su quinto capítulo, la serie ha confirmado que la empleada del psiquiátrico Junniper Hill, que está ganándose poco a poco la confianza de la pequeña Lilly, se apellida, efectivamente, Kersh.

En la secuela cinematográfica de It, Beverly, ya adulta, visita a una anciana que oculta un oscuro secreto. En el filme, llama a su piso pensando que su padre, Alvin Marsh, sigue viviendo allí pero, para su sorpresa, quien le abre la puerta es esta anciana que dice llamarse "señora Kersh".

La velada no tarda en convertirse en una pesadilla cuando la anciana resulta ser en realidad Pennywise. No obstante, la verdadera señora Kersh también tiene una estrecha relación con It, pues es la hija de Bob Gray, conocido como el payaso Pennywise. Según le relata la propia anciana (antes de transformarse en el monstruo) cuando Beverly se percata de una foto de una niña junto a alguien disfrazado de payaso, su padre trabajaba en un circo itinerante.

Hay distintas teorías acerca de si Bob Gray fue o no una persona real pues, mientras algunos apuntan que fue un trabajador del circo abulante que llegó a Derry en 1908, otros señalan que tanto el payaso como su hija habrían sido It desde el principio. El tercer episodio de It: Bienvenidos a Derry arranca con un flashback de la llegada de este circo a la ciudad en el que aparece una niña vestida de payaso que, según apuntan algunos fans, podría ser Ingrid acompañando a su padre de pequeña.

PENNYWISE TIENE GRANDES PLANES PARA LILLY

Hasta ahora, It había adoptado diversas formas para atormentar a sus posibles víctimas, pero estas apariciones eran momentáneas y culminaban, en la mayoría de los casos, por Pennywise revelando su verdadera identidad. Si la señora Kersh fuera desde el principio It tratando de ganarse la confianza de Lilly, esto significaría que es capaz de mutar durante periodos prolongados de tiempo.

Su empeño en tratar de ganarse la confianza de Lilly pone de manifiesto que Pennywise podría estar tramando algo pues, por lo general, sus engaños no son tan intrincados. Además, cuando los niños caen en su trampa y van a la alcantarillas en el quinto episodio, Pennywise parece mostrar interés concretamente en Lilly, pues es a ella a quien persigue cuando el grupo se separa.