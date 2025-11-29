Archivo - ¿Aparecerá En It: Bienvenidos A Derry La Némesis De Pennywise? - WARNER BROS. - Archivo

Ya desde su arranque, It: Bienvenidos a Derry ha incluido múltiples referencias a muchas de las obras de Stephen King. Pero, más allá de pequeños guiños a otras de sus novelas, una de estas conexiones es decisiva al radicar en un personaje capaz de derrotar nada menos que al mismísimo Pennywise, pues se trata de su némesis por antonomasia.

Los espectadores más atentos sin duda habrán notado que, ya desde el primer episodio de It: Bienvenidos a Derry, han aparecido varias tortugas en pantalla. Se trata de una clara alusión a Maturin, la tortuga cósmica de los libros de Stephen King capaz vencer a Pennywise, pues representa la bondad pura frente a la maldad absoluta encarnada por la temible entidad.

La primera alusión a Maturin se produjo en el primer capítulo de la serie, en el que pudo verse a alguien disfrazado de la tortuga Bert repartiendo folletos en el instituto de Derry. Se trata de un personaje de los dibujos animados Duck and Cover, que en español significa "agáchate y cúbrete". Esta ficción estadounidense, dirigida a un público infantil, fue creada en el contexto de la Guerra Fría para mostrar a los niños cómo protegerse ante una explosión nuclear.

De esta manera, It: Bienvenidos a Derry no solo alude a la tortuga Maturin, sino que pone sobre la mesa los miedos y paranoias de la población de Estados Unidos en 1962. Y esto es algo fundamental en la serie pues, más allá de los temores individuales de las personas, los miedos colectivos y perjuicios pueden ser también una fuente de alimento para Pennywise, pues hacen a las personas más vulnerables.

Más adelante, también en el primer episodio, vuelve a aparecer una tortuga durante la conversación que mantienen Lilly y Matty: ambos abren sobres sorpresa y Matty le intercambia a su amiga un colgante de tortuga, un animal que, según la niña, "da buena suerte". Tras la desaparición del pequeño Matty, Lilly conserva este pequeño talismán en su pulsera.

¿QUIÉN ES MATURIN EN LOS LIBROS DE STEPHEN KING?

Maturin forma parte del intrincado macroverso creado por Stephen King que conecta gran parte de su obra. Esta tortuga cósmica representa todo lo contrario a It: mientras que Maturin es bondad y creación, Pennywise es caos, destrucción y, además, se nutre y alimenta del miedo.

Se trata de una fuerza bondadosa que es mucho más poderosa que el malvado It. De hecho, el universo le debe su existencia a Maturin, que lo creó vomitándolo y, accidentalmente, trajo consigo a Pennywise. Además, Maturin es el más poderoso de los doce guardianes que vigilan las vías que sostienen la Torre Oscura. En las novelas, esta tortuga cósmica es un ente omnipresente que ayuda al Club de los Perdedores incluso sin que estos sean conscientes.

De hecho, Maturin ya ha aparecido en las adaptaciones cinematográficas más recientes de It. Según aseguró Gary Dauberman, uno de los guionistas del filme de 2017 y su secuela, Maturin ya estuvo presente en It. Capítulo 2, aunque no estuviera "personificado en una tortuga gigante". "Maturin es, en realidad, lo que llamamos la raíz que Mike toma de los nativos americanos como parte de su viaje para guiar su camino hacia la derrota definitiva de Pennywise", explicó en una entrevista concedida a Inverse.

¿APARECERÁ MATURIN EN IT: BIENVENIDOS A DERRY?

Como ya adelantó Andy Muschietti a CulturaOcio.com, Bienvenidos a Derry explorará los "orígenes ancencestrales" de It a lo largo de un "gran arco" compuesto por tres temporadas y que se manifiesta en "la interrelación entre los personajes en tres grandes ciclos": 1962, 1935 y 1908.

Así, a esta primera entrega ambientada en los años 60 le seguirán dos más, en las que la serie continuará indagando en los orígenes del letal monstruo. Un génesis que, de acuerdo con la novela de King, está estrechamente ligado a la existencia de Maturin, por lo que cabe la posibilidad de que este poderoso personaje cobre importancia en la serie.

En todo caso, y más allá de que la ficción haga alusión de forma explícita a Maturin, las diversas referencias a la tortuga plantean que, sean o no conscientes los protagonistas, esa fuerza bondadosa está ahí, en alguna parte.