Ira Parker, showrunner de El caballero de los Siete Reinos: "Esta serie está escrita para George R.R. Martin"

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Este lunes 19 de enero llega a HBO Max el primero de los seis episodios de El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie del universo de Juego de tronos, que ya ha comenzado el rodaje de su segunda temporada. George R.R. Martin no ha tardado en dictar sentencia, alabando la ficción que adapta el primero de los Cuentos de Dunk y Egg, una obra a la que el creador de Poniente tiene especial cariño.

"Se dice que no se debe escribir para un público, sino que se debe elegir a una persona y escribir para ella. Y eso es lo que hice esta temporada, escribí para George", revela el showrunner Ira Parker en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba CulturaOcio.com, al ser preguntado sobre lo importante que era para él recibir el visto bueno del escritor.

"La verdad es que ha sido una relación maravillosamente abierta y creativamente satisfactoria entre nosotros dos", explica el cocreador y productor ejecutivo de la serie, remarcando que la colaboración se basó en "mucho dar y recibir" y aunque él recibió más, se sintió como si fueran "socios". "El caballero errante es su obra favorita de todas las que ha escrito, según él, así que sí, quería adaptarla fielmente, se lo merece", señala, asegurando que a Martin "le gusta todo de la primera temporada".

Hablando sobre lo que significa formar parte del universo de Juego de tronos, el realizador recuerda su propia experiencia viendo la serie original: "El hecho de que ahora pudieran hacer cualquier cosa en televisión, que pudieras matar a cualquier personaje que quisieras, y que tuvieran los presupuestos adecuados para crear ese tipo de mundos fantásticos... Me inspiró mucho y cambió toda la trayectoria de mi inicio de carrera, así que estoy muy agradecido por ello".

MENOR ESCALA QUE JUEGO DE TRONOS

En todo caso, cabe apuntar que El caballero de los Siete Reinos tiene algunas importantes diferencias con las anteriores series de la franquicia, siendo una de ellas el número y duración de sus episodios. Así, la primera temporada solo cuenta con seis episodios (que a partir del lunes 19 de enero llegarán a HBO Max semanalmente) de 30 minutos cada uno, algo que responde directamente a la extensión del material original, menor que otras obras del autor.

"La historia es la historia. Tenemos nuestro principio, tenemos nuestro final", expone el cocreador, añadiendo que su intención era hacer de Poniente "un lugar divertido en el que pasar un rato".

"Para mí, la principal diferencia es la escala. Es más pequeño. Es más individual. Lo radical de Juego de Tronos, de la estructura de esa historia, era que no había un protagonista, o al menos había varios protagonistas y los mataban habitualmente", expone por su parte Bertie Carvel, que en la ficción da vida al príncipe heredero Baelor Targaryen. "Esta historia es mucho más tradicional en cierto sentido. Hay un protagonista, un héroe. Y, en cierta medida, trata sobre lo que es ser un héroe", añade.

Protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell como Dunk y Egg respectivamente, la trama de El caballero de los Siete Reinos sigue a un joven e ingenuo caballero errante que busca labrarse un nombre y su diminuto escudero, que es mucho más de lo que aparenta a simple vista.

Completan el reparto de la serie Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.