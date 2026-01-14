Juego de Tronos ya reventó el final de El caballero de los Siete Reinos - HBO MAX

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Falta muy poco para que El caballero de los Siete Reinos desembarque en HBO Max, donde arrancará el próximo lunes 19 de enero. La ficción se ambienta un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos y precisamente allí se encuentra ya la respuesta al destino de uno de los personajes clave de la nueva producción basada en los escritos de George R.R. Martin.

La nueva serie relata las andanzas de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell), dos personajes a los que ya se hizo referencia anteriormente en la franquicia. Fue en el primer episodio de la temporada 4 de Juego de Tronos, concretamente en una escena en la que Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) y Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) aparecen juntos.

El por entonces joven inquilino del Trono de Hierro saca un libro de historia que responde al título de El libro de los hermanos que recopilaba todos y cada uno de los caballeros que habían pertenecido a la Guardia Real, los Capas Blancas, destacando sus hazañas más importantes. La escena en cuestión buscaba reflejar el desprecio de Joffrey hacia Jaime, tomando como referencia el breve pasaje que le dedica el libro al hermano gemelo de Cercei Lannister.

Pero al mismo tiempo, Joffrey reveló un detalle especialmente importante sobre el destino de Ser Duncan el Alto. Hasta ahora, todo lo que se sabía sobre el personaje es que es un caballero errante, de manera que no responde al juramento de ningún señor ni casa en particular, casi como un mercenario.

Sin embargo, las cuatro páginas dedicadas a Dunk, auténtico nombre de Ser Duncan, descubren que no solo se convertirá con el tiempo en un destacado caballero, sino que ocupará el más alto rango entre ellos. De hecho, Joffrey menciona incluso su participación en eventos de auténtica importancia como parte de la Guardia Real.

Es más, llega a insinuar que Ser Duncan el Alto será considerado como uno de los más grandes en la historia de Poniente. Esto es especialmente relevante, ya que, al comienzo de su historia, Dunk no cuenta con el título de caballero ni tampoco con reputación alguna.

De hecho, probablemente los fans de la obra de George R. R. Martin no vean su ascenso como caballero en esta primera temporada, sino en futuras entregas de la serie. Por lo tanto, con su intervención accidental, Joffrey habría 'spoileado' el destino de Ser Duncan antes incluso del estreno de la ficción.

Pero esta no es la primera vez que Joffrey revela detalles clave de la trama de un spin-off de Juego de Tronos. En el capítulo 4x03 de la serie, titulado 'Y ahora ha terminado su guardia', se mostraba a Margaery Tyrell (Natalie Dormer) alrededor del Gran Septo mientras se preparaba para contraer matrimonio con el cruel hijo de Cersei Lannister (Lena Headey).

El príncipe decide enseñarle a su esposa muchos de los rincones del castillo real, incluyendo las tumbas en las que reposan los Targaryen. Fue allí donde el despreciable Joffrey le revela, entre risas, cómo fue la espantosa muerte de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), explicándole con todo lujo de detalles que fue asesinada por su medio hermano, Aegon II (Tom Glynn-Carney), o más bien devorada por su dragón, mientras su hijo pequeño contemplaba tan horrible suceso, 'spoileando' así el destino final de uno de los personajes clave de La Casa del Dragón.