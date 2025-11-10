Un histórico villano de Juego de Tronos puede regresar en El caballero de los Siete Reinos

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie basada en el universo de Canción de Hielo y Fuego, desembarcará en HBO Max el 19 de enero de 2026. Ira Parker, su creador, ha dejado entrever que la serie basada en la obra de George R. R. Martin podría rescatar a un histórico villano de Juego de Tronos para su trama.

Se trata del infame Walder Frey, interpretado por David Bradley en Juego de Tronos. Parker confesó en una entrevista con Polygon que, si hay un personaje de la serie al que le gustaría incluir en este spin-off, es al Señor de los Gemelos y del Cruce, y ya tiene una idea en mente para hacerlo posible. "Es mi momento favorito y no sucede hasta el tercer libro, pero hay un recién nacido Walder Frey", comentó el guionista.

"Tengo esta idea que, espero, sea realmente divertida, aunque lo más probable es que la gente me critique por ella. Se trata de un carro desbocado que amenaza al bebé y Dunk interviene para salvar al pequeño Walder Frey", confesó Parker.

Hay que recordar que Frey es el astuto y rencoroso Señor de los Gemelos y soberano de un paso estratégico entre el norte y el sur de Poniente. Bradley interpretó en Juego de Tronos a este ambicioso personaje carente de honor, que aseguró su legado mediante la traición y orquestando la Boda Roja para masacrar a la Casa Stark. De manera que terminase siendo salvado por Ser Duncan el Alto, a quien interpreta Peter Claffey en El caballero de los Siete Reinos, sería toda una ironía del destino.

"No le damos mucha importancia", añade Parker. "Simplemente sucede y continuamos con la historia. Es lo más cercano a cómo se presenta en las tres novelas publicadas hasta ahora", recalcó sobre este instante en la obra de Martin. Sin embargo, incluso si este curioso momento no se produce, el guionista aseguró que la ficción ambientada 100 años antes de los eventos de Juego de Tronos incluirá varios guiños.

Entre ellos, una secuencia que mostrará a Ser Duncan recorriendo el mismo camino que Brienne de Tarth (Gwendoline Christie) y Podrick Payne (Daniel Portman) cuando se dirigían a Desembarco del Rey.

En una entrevista anterior, Parker subrayó que, a diferencia de otros spin-offs de la franquicia, El caballero de los Siete Reinos se narrará completamente desde la perspectiva de sus protagonistas. "En esta serie comenzamos desde abajo. No estamos con los señores ni las damas, ni con los reyes ni las reinas", afirmó Parker a Entertainment Weekly. De hecho, continuó revelando que cada aspecto de la ficción desgrana el tipo de persona que es Ser Duncan.

"Un siglo antes de los acontecimientos relatados en Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente... un joven ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopsis oficial de El caballero de los Siete Reinos.

Compuesta por seis capítulos de entre 30 y 40 minutos de duración, la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos adaptará el primer cuento de Dunk y Egg, El caballero errante. El reparto de la ficción, creada por Parker y el propio Martin, quienes también ejercen como productores ejecutivos, está compuesto por Peter Claffey como Ser Duncan "Dunk" el Alto; Dexter Sol Ansell como Egg; Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon; Bertie Carvel como Baelor Targaryen; Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree; Sam Spruell como Maekar Targaryen; Shaun Thomas como Raymun Fossoway; Finn Bennett como Aerion Targaryen; Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway; Tanzyn Crawford como Tanselle; Henry Ashton como Daeron Targaryen; Youssef Kerkour como Steely Pate; Tom Vaughan-Lawlor como Plummer; y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.