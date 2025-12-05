Falsos dragones y justas a muerte en el tráiler oficial de El caballero de los Siete Reinos - HBO MAX

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de la saga Juego de tronos basada en el universo de Canción de Hielo y Fuego, llegará a HBO Max el lunes 19 de enero en España (la noche del domingo 18 en tierras americanas). Y a poco más de un mes de su estreno, la plataforma ha lanzado al fin su tráiler oficial, que promete relaciones entrañables y una buena dosis de acción.

"Decidme, Ser Duncan el Alto, ¿cuán buen caballero sois?", le preguntan al personaje de Peter Claffey al inicio del adelanto. "Ya veréis", responde confiadamente este, justo antes de abandonar la sala y confundirse de dirección al salir, en un toque humorístico que ya señala el tono de la ficción, más ligero que el de Juego de tronos o La casa del dragón.

El tráiler muestra a Dunk como un joven que no consigue que le tomen en serio pero convencido de que un verdadero caballero tiene más que ver con el "honor" que con "espadas y lanzas". "Ser, seré vuestro escudero", se ofrece el pequeño Egg, encarnado por Dexter Sol Ansell y que los fans saben que es mucho más de lo que aparenta en esta serie que ya sido renovada para una segunda temporada.

Ambientada entre los eventos de La casa del dragón y Juego de tronos, la serie se ubica en una época en la que los Targaryen han sido debilitados por la cruenta guerra civil pero aún ostentan el poder. "Los Targaryen son forasteros incestuosos, tiranos", exclama un personaje.

Se trata de una época en la que los dragones ya no sobrevuelan los cielos pero su recuerdo se mantiene fresco, tal y como se ve en el avance, que ofrece un vistazo de lo que parece ser una maqueta ideada para simular a un escupefuegos.

"¿Es que ya no hay valor en las nobles casas de Poniente?", clama ser Duncan, desafiando a la multitud. "¿No hay caballeros de verdad entre vosotros?", inquiere en los compases finales del adelanto.

Ira Parker ejerce de showrunner de El caballero de los Siete Reinos, cuya primera temporada, compuesta por seis capítulos de entre 30 y 40 minutos de duración, adapta el primer Cuento de Dunk y Egg, El caballero errante, de George R.R. Martin. Tanto Parker como el propio Martin son además productores ejecutivos de la ficción junto a Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis.

Aparte de Claffey como Dunk y Ansell como Egg, completan el reparto de la serie Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.