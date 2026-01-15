Emilia Clarke, Daenerys en Juego de tronos, explica por qué jamás volverá a hacer nada parecido - HBO MAX

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Emilia Clarke interpretó a Daenerys Targaryen durante las ocho temporadas de Juego de tronos. Pero la actriz ha confesado que, tras dar vida al personaje y todo lo que se destató a raíz del polémico final de la serie, no tiene intención de aceptar papeles en ninguna producción similar a la del universo basado en la obra de George R.R. Martin.

"Es bastante improbable que volváis a verme subiéndome a un dragón o siquiera compartir plano con uno, nunca más", afirmó Clarke a The New York Times. Esta no es la primera vez que la actriz expresa su deseo de distanciarse de producciones de corte fantástico. En 2015 declaró a Metro que no quería sentirse encasillada y esperaba que los espectadores vieran más allá de su papel de Daenerys Targaryen.

Juego de Tronos finalizó en 2019, con un controvertido desenlace que dividió a los fans. En él, Jon Snow (Kit Harrington) apuñalaba a Daenerys y después moría en sus brazos. La propia actriz ya expresó en el pasado su contrariedad con el final de la serie y especialmente con el giro hacia la locura homicida que experimentó su personaje en los últimos capítulos.

De hecho, en una entretivas con Entertainment Weekly Clarke aseguró que no tenía ni idea de que la transformación de Daenerys y que se quedó sin palabras al leer por primera vez los guiones de la temproada final. "Surge de la nada. Estoy atónita. Nunca lo vi venir. Lloré. Salí a caminar. Salí de casa, cogí las llaves y el teléfono y volví con ampollas en los pies. No volví en cinco horas. Pensaba: '¿Cómo voy a hacer esto?'", afirmó ya por entonces la actriz.

Desde entonces, Clarke ha participado en otras macrofranquicias, interpretando a la taimada Qi'ra en Han Solo: Una historia de Star Wars, a una joven Sarah Connor en Terminator: Génesis y a la skrull G'iah en la serie de Marvel Secret Invasion.

Dicho esto, la interpretación de Clarke como la Madre de Dragones en Juego de Tronos le valió varias nominaciones a los premios Primetime Emmy, tanto a mejor actriz de reparto como a mejor actriz principal en una serie dramática, además de alzarse con el Saturn Award a mejor actriz de televisión en 2019.

Por otra parte, HBO Max ha continuado expandiendo el universo de George R.R. Martin a través de diferentes precuelas, como La Casa del Dragón, cuya temporada 3 todavía no tiene fecha de estreno, y El caballero de los Siete Reinos, que aterrizará en la plataforma este 19 de enero y relatará las andanzas de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su pequeño escudero, Egg (Dexter Sol Ansell), a quienes ya se hizo referencia anteriormente en la franquicia.

En cuanto a los próximos proyectos de la actriz se encuentran el thriller de espías Ponies, que llegará a Peacock este 15 de enero, y Criminal, serie que aún no cuenta con fecha de estreno en Amazon Prime Video.