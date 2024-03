¿A Qué Hora Se Estrena The Walking Dead: The Ones Who Live 1X05 En AMC+?

¿A Qué Hora Se Estrena The Walking Dead: The Ones Who Live 1X05 En AMC+? - AMC

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live encara su recta final. Tras su reencuentro Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) no están a salvo y los fans esperan con cierta inquietud qué les deparará el destino en los dos capítulos restantes de la serie. Así pues, ¿a qué hora se estrena The Walking Dead: The Ones Who Live 1x05 en AMC+?

La organización CRM es un enemigo demasiado poderoso para Rick y Michonne, que en su desesperada huída se encontrarán con numerosos peligros... entre ellos unos caminantes que no son tan fáciles de matar como suele ser habitual. "Esto no va a cabar con nosotros volviendo a casa", lamenta el personaje de Gurira en un adelanto del próximo capítulo.

How will this end? Only TWO episodes left of #TheOnesWhoLive.



Don't miss a new episode this Sunday on AMC and AMC+. pic.twitter.com/FGtwIESKJX — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) March 21, 2024

En España será a las 05:00 horas del lunes 25 de marzo cuando la quinta entrega del nuevo spin-off de The Walking Dead llegue a AMC+. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 04:00 horas cuando encuentren disponible en streaming la ficción. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie tendrá otro horario.

Según el huso horario de la Zona Central, aquellos que residan en México podrán disfrutar del quinto capítulo de The Ones Who Live a partir de las 22:00 horas del domingo 24 de marzo. También a las 22:00 horas los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua podrán ver la nueva entrega de la ficción del universo consumido por la guerra entre los vivos y los muertos.

A las 23:00 horas será cuando la serie protagonizada por Lincoln y Gurira estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, The Walking Dead: The Ones Who Live 1x05 podrá verse en AMC+ desde las 00:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de nuevo metraje de TWD desde las 01:00 horas.

A las 21:00 horas será cuando el quinto capítulo de la serie centrada en la pareja más icónica de la franquicia zombie se estrene en la zona oeste de los Estados Unidos. A medianoche la ficción continuará su andadura en la zona este de los Estados Unidos.