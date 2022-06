¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 3 De The Umbrella Academy En Netflix?

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

The Umbrella Academy, uno de los títulos más potentes de Netflix, regresa con su tercera temporada. Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben, Viktor y compañía deberán enfrentarse a una realidad alternativa en la que ya no son los hijos de sir Reginald en las nuevas entregas que llegan al servicio de streaming este miércoles 22 de junio. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 3 de The Umbrella Academy en Netflix?

"De vuelta en la Academia, los Umbrella se ven las caras con un nuevo grupo de hermanos Hargreeves mientras una fuerza misteriosa empieza a sembrar el caos en la ciudad", reza la sinopsis oficial de la tercera temporada, que contará con 10 episodios que se podrán ver a partir de este miércoles 22 de junio.

Estos nuevos capítulos seguirán la misma línea que otros lanzamientos de Netflix, aterrizando en la plataforma a las 09:00 de la mañana, hora española. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 08:00 horas, una hora antes, cuando estén disponibles los diez nuevos episodios de The Umbrella Academy. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la ficción tendrá otro horario.

Los fans de las aventuras de los hermanos Hargreeves basadas en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá que residan en México tendrán disponible los nuevos episodios a partir de la dos de la madrugada, según el huso horario de la Zona Central. También a las 02:00 horas la serie protagonizada por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan o Aidan Gallagher llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las tres de la mañana es cuando la tercera temporada de The Umbrella Academy estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la zona este de los Estados Unidos.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la serie podrá verse en Netflix desde las 04:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran ver los diez capítulos que componen la temporada 3 de The Umbrella Academy y residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán comenzar a disfrutar de nuevas entregas desde las cinco de la madrugada. A medianoche será cuando una de las series estrella de Netflix se estrene en la zona oeste de los Estados Unidos.