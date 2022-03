El personaje de Elliot Page en The Umbrella Academy también será trans en la temporada 3

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Elliot Page ha dado vida a Vanya en dos temporadas de The Umbrella Academy, que estrenará su tercera entrega en Netflix el próximo 22 de junio. Después de que el actor anunciara que es transexual en 2020, ahora se ha desvelado que su personaje también cambiará de género en la temporada 3 de la serie.

Page dio la noticia a través de Twitter, donde compartió una foto del personaje. "Os presento a Viktor Hargreeves", escribió junto a la imagen. "Bienvenido a la familia, Viktor. Estamos muy felices de que estés aquí", contestó la cuenta oficial de Netflix.

Welcome to the family, Viktor — we’re so happy you’re here ❤️ https://t.co/hQwD4Vvlkd