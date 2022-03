Temporada 3 de The Umbrella Academy: Fecha de estreno y tráiler con los Hargreeves vs los Gorriones

Temporada 3 de The Umbrella Academy: Fecha de estreno y tráiler con los Hargreeves vs los Gorriones - NETFLIX

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de la temporada 3 de The Umbrella Academy, que llegará a Netflix el 22 de junio. El adelanto muestra a la familia Hargreeves preparándose para luchar contra los Gorriones de la Academia Sparrow, una versión alternativa y mejor entrenada de los miembros de The Umbrella Academy.

"Los Gorriones han aterrizado", se puede leer en el clip, en el que aparecen Luther (Tom Hopper), Vanya (Elliot Page), Klaus (Robert Sheehan), Número Cinco (Aidan Gallagher), Diego (David Castañeda) y Allison (Emmy Raver-Lampman) frente al grupo enemigo.

La tercera temporada contará con las incorporaciones de Justin Cornwell, Britne Oldford, Genesis Rodriguez, Cazzie David y Jake Epstein, quienes darán vida a los Gorriones. También participará en los nuevos episodios Javon Walton, conocido por su rol de Ashtray en Euphoria.

"La serie se desarrolla de maner adyacente a las novelas gráficas, pero no creo que Steve Blackman se aferre en absoluto a las novelas gráficas, no necesita que sea algo que sea textual o que refleje exactamente lo que sucede en las novelas gráficas", explicó Emmy Raver-Lampman a Collider.

"Pero si sé que Gerard Way y Steve están en constante comunicación. No dudo que ambos saben las ideas que tiene el otro. Creo que siempre habrá una conexión, pero cuanto más nos adentramos en The Umbrella Academy, la serie de televisión, creo que más define su propio camino. La serie ha encontrado algunas tramas realmente geniales para seguir y explorar", agregó.

"Steve y los guionistas realmente saben cómo escribir para los personajes, saben cómo escribir para Tom, para mí, para David, para Elliot y para Aidan. Todos sentimos que hablamos por estos personajes ahora y tenemos una comprensión más profunda de ellos, y también del universo en el que existen", matizó la actriz.