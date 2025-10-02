¿A qué hora se estrena El Pacificador (Peacemaker) 2x07 en HBO Max?

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) se acerca cada vez más a su final con estreno del séptimo y penúltimo episodio este viernes 3 de septiembre en HBO Max. Tras el espectacular cameo de un villano de Superman, muchos fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el capítulo 7 de la temporada 2 de El Pacificador en HBO Max?

El capítulo 6 de la serie protagonizada por John Cena estuvo cargado de sorpresas. Por un lado, Rick Flag Sr. en su empeño de vengarse de Chris tiene un encuentro con uno de los grandes enemigos de Superman para intentar dar por el portal interdimensional del Pacificador. De esta manera, la serie escrita y dirigida por James Gunn conecta directamente con Man of Tomorrow, la secuela de Superman, cuya fecha de estreno está fijada para el 9 de julio de 2027.

Paralelamente, la serie desvela que la realidad en la que se encuentra el personaje de Cena no es precisamente el paraiso... sino que se trata de la Tierra-X de los cómics de DC, un escenario donde el país norteamericano se encuentra gobernado por un régimen nazi.

Tras el estreno del primer episodio el pasado viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador irán llegando a la plataforma semanalmente, quedando así su calendario de estreno.

- Episodio 1: 22 de agosto de 2025

- Episodio 2: 29 de agosto de 2025

- Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 3 de octubre 2025

- Episodio 8: 10 de octubre 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 7 de la segunda temporada de El Pacificador estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 2 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la penúltima entrega de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 3 de octubre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de Peacemaker a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por John Cena estrenará su séptimo capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando la segunda temporada de El Pacificador continúe con su penúltima entrega para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo episodio de la popular serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 7 de la nueva tanda de capítulos de Peacemaker a partir de las 22:00 horas del jueves.