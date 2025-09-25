¿A Qué Hora Se Estrena El Pacificador (Peacemaker) 2X06 En HBO Max?

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) sigue avanzando con el estreno de su sexto episodio este viernes 26 de septiembre. Escrita y dirigida por James Gunn, la serie conecta directamente con Superman y se integra ya en el flamante DCU capitaneado por Gunn y Peter Safran. Así, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de la temporada 2 de El Pacificador?

Desde el primer episodio de la segunda temporada, la ficción protagonizada por John Cena estableció conexiones con el filme de David Corenswet con la retcon con la Banda de la Justicia. Sin embargo en el quinto capítulo la serie afianzó su posición en el nuevo universo DC con la aparición del mismo kaiju al que Superman se enfentó junto a Linterna Verde, Hawkgirl y Mr. Terrific en la gran pantalla.

Tras el estreno del primer episodio el pasado viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador irán llegando a la plataforma semanalmente, quedando así su calendario de estreno.

- Episodio 1: 22 de agosto de 2025

- Episodio 2: 29 de agosto de 2025

- Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 3 de octubre 2025

- Episodio 8: 10 de octubre 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 6 de la segunda temporada de El Pacificador estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 25 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la nueva entrega de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 26 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de Peacemaker a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por John Cena estrenará su sexto capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando la segunda temporada de El Pacificador continúe con su sexta entrega para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo episodio de la popular serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 6 de la nueva tanda de capítulos de Peacemaker a partir de las 22:00 horas del jueves.