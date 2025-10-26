¿A qué hora se estrena It: Bienvenidos a Derry 1x01 en HBO Max?

¿A Qué Hora Se Estrena It: Bienvenidos A Derry, La Precuela De It, En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry, la serie ambientada en el universo de Stephen King, llegará este lunes 27 de octubre a HBO Max. Creada por Andy y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs, la serie revelará los oscuros orígenes de Pennywise, el payaso asesino al que vuelve a dar vida Bill Skarsgard. Así, los amantes del género de terror se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el primer episodio de It: Bienvenidos a Derry en HBO Max?

"Ambientada en el universo de It de Stephen King, It: Bienvenidos a Derry está basada en la novela It de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas It y su secuela, It: Capítulo 2", reza la escueta sinopsis oficial de la serie.

Tras el estreno del primer capítulo este lunes 27 de octubre (el domingo 26 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las ocho entregas que conforman la temporada 1 de It: Bienvenidos a Derry irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 27 de octubre de 2025

- Episodio 2: 3 de noviembre de 2025

- Episodio 3: 10 de noviembre de 2025

- Episodio 4: 17 de noviembre de 2025

- Episodio 5: 24 de noviembre de 2025

- Episodio 6: 1 de diciembre de 2025

- Episodio 7: 8 de diciembre de 2025

- Episodio 8: 15 de diciembre de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el primer episodio de It: Bienvenidos a Derry estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 26 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 27 de octubre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del It: Bienvenidos a Derry a las 19:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie ambientada en el universo de Stephen King estrenará su primer capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando la primera temporada It: Bienvenidos a Derry arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 1 de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 1 de la serie protagonizada por Bill Skarsgard a partir de las 22:00 horas del domingo.