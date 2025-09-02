Archivo - ¿A qué hora se estrena el final de la temporada 2 de Miércoles en Netflix? - NETFLIX - Archivo

MADRID, 2 Sep. (Culturaocio) -

Los episodios finales de la temporada 2 de Miércoles aterrizarán en Netflix este miércoles 3 de septiembre. Así, con la temporada 3 ya confirmada, la serie protagonizada por Jenna Ortega tendrá que dar respuesta a las muchas incógnitas que dejó abiertas en los anteriores episodios. Así, los millones de fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el final de la temporada 2 de Miércoles en Netflix?

El tráiler de los nuevos episodios de la serie, publicado por Netflix hace unas semanas, ya adelantó el regreso de Larissa Weems (Gwendoline Christie), personaje que se daba por muerto tras la primera entrega. Además se espera que en esta segunda tanda de episodios debute Lady Gaga como Rosaline Rotwood, descrita como una de las profesoras más legendarias de Nevermore. Por otro lado, la ficción dará respuesta a muchas incógnitas, incluyendo la pérdida de poderes de Miércoles o el destino de Tyler Galpin (Hunter Doohan).

Tras el estreno simultáneo el pasado miércoles 6 de agosto de los cuatro primeros episodios, el resto de los ocho capítulos que componen la nueva entrega de Miércoles llegará casi un mes después, el 3 de septiembre, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 6 de agosto

- Episodio 2: 6 de agosto

- Episodio 3: 6 de agosto

- Episodio 4: 6 de agosto

- Episodio 5: 3 de septiembre

- Episodio 6: 3 septiembre

- Episodio 7: 3 septiembre

- Episodio 8: 3 septiembre

En cuanto al horario del estreno, la segunda parte de la temporada 2 de Miércoles estará disponible en Netflix a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de Netflix llegará a la plataforma a las 9:00 horas del miércoles 3 de septiembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, los episodios verán la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento la serie de Netflix dirigida por Tim Burton tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la serie sobre la familia Addams a partir de la una de la madrugada del miércoles. También a esa misma hora el final de la temporada 2 de Miércoles llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 2:00 horas, los nuevos episodios de la popular serie de Netflix se podrá ver en territorios como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. A las 3:00 horas, la temporada 2 de Miércoles llegará a su fin en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 4:00 horas cuando los nuevos episodios de la segunda temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).