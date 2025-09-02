Primera imagen de Lady Gaga en el final de la temporada 2 de Miércoles: ¿Quién es Rosaline Rotwood?

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

El 3 de septiembre aterrizarán en Netflix los episodios restantes de la temporada 2 de Miércoles. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado una imagen con la que revela el papel de Lady Gaga en los episodios finales de esta segunda parte.

Tal y como puede apreciarse en dicha imagen, acompañada del texto "una visión venenosa", Gaga mira fijamente a cámara. Con los labios pintados de rojo sangre y conservando la tonalidad habitual de su cabello rubio platino, viste una llamativa camisa blanca a juego con lazo para dar vida a Rosaline Rotwood.

A vision in venom.



Here’s your first look at Lady Gaga as Rosaline Rotwood. pic.twitter.com/msWK8LzP06 — Netflix (@netflix) September 1, 2025

Sobre su hombro se encuentra Cosa, la siempre entrañable mano con vida propia que suele ayudar a Miércoles (Jenna Ortega) o, tal vez, una versión de esta. El personaje de la cantante y actriz, que interpretó a Harley Quinn en Joker: Folie à Deux, es descrito como una de las profesoras más legendarias de Nevermore, la academia en la que estudia Miércoles Addams.

Sin embargo, aún no está claro si en la segunda parte de esta temporada 2 su papel será el de una aliada de la joven Addams o, por el contrario, una formidable adversaria. Hasta el momento, no se sabe mucho sobre el personaje de Gaga, quien ganó un Oscar a mejor canción por Shallow, perteneciente a la banda sonora de Ha nacido una estrella, estrenada en 2018.

En todo caso, se espera que Rotwood desempeñe un rol destacado en la trama. Dado que la serie de Netflix ha presentado a otros personajes dotándoles de personalidad y profundidad, como es el caso de Isadora Capri (Billie Piper), que irrumpió en la primera parte de la segunda temporada de Miércoles, es bastante probable que Rosaline cause un gran impacto en el final de la entrega.

Cabe destacar que Netflix ha renovado la serie por una temporada 3, aunque se desconoce si la Rosaline Rotwood de Gaga también formará parte de ella. Aunque esta no es en absoluto una posibilidad descartable, toca esperar para averiguarlo.

Por otro lado, conviene recordar que la artista musical también cuenta con una canción suya en esta temporada 2 de Miércoles, con un videoclip dirigido por Tim Burton, quien ha estado involucrado en la serie protagonizada por Ortega desde el principio. El cineasta ha dirigido cuatro episodios de la primera temporada y cuatro de la segunda, aunque, por ahora, se desconoce la implicación que tendrá en la tercera entrega.