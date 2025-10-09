Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena El Final De El Pacificador (Peacemaker) Temporada 2 En HBO Max? - HBO MAX - Archivo

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) llega a su fin este viernes 10 de octubre con el estreno de su octavo y último episodio en HBO Max. Tal y como ha confirmado el propio James Gunn, el desenlace de la ficción protagonizada por John Cena conectará directamente con la secuela de Superman, Man of Tomorrow. Así, muchos fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el último capítulo de la temporada 2 de El Pacificador (2x08) en HBO Max?

En el séptimo episodio se centra en la huida de Chris y compañía de la Tierra-X, la realidad alternativa donde gobiernan los nazis tras haber ganado la segunda guerra mundial. Sin embargo, en una concadenación de sucesos caóticos, se produce una devastadora muerte que anticipa quién será el villano de la tercera temporada de El Pacificador.

Además, el episodio vuelve a hacer referencias a Superman, fortaleciendo el vínculo entre la serie y la secuela de Superman, cuyo estreno está fijado para el 9 de julio de 2027. Así, tras el acuerdo entre Lex Luthor y Rick Flag Sr., director de A.R.G.U.S., la agencia empieza a usar la tecnología de LuthorCorp para desarrollar portales dimensionales. A cambio el villano ve rebajada su condena, lo que adelanta su salida de la cárcel de cara a los sucesos de Man of Tomorrow.

Tras el estreno del primer episodio el pasado viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador irán llegando a la plataforma semanalmente, quedando así su calendario de estreno.

- Episodio 1: 22 de agosto de 2025

- Episodio 2: 29 de agosto de 2025

- Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 3 de octubre 2025

- Episodio 8: 10 de octubre 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 8 de la segunda temporada de El Pacificador estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 9 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la última entrega de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 10 de octubre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del final Peacemaker a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por John Cena estrenará su último capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando la segunda temporada de El Pacificador finalizará para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el octavo episodio de la popular serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 8 de la nueva tanda de capítulos de Peacemaker a partir de las 22:00 horas del jueves.