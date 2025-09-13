¿A qué hora y dónde ver la gala de los Emmy 2025?

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

La Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión estadounidense ya anunció las nominaciones a los Emmy 2025, cuya gala se celebrará el domingo 14 de septiembre. Las grandes favoritas de esta edición son la segunda temporada de Separación (Severance) de Apple TV+, El Pingûino, spin-off de The Batman de HBO Max, la comedia sobre el mundo del cine The Studio de Apple TV+ y la temporada 3 de The White Lotus, la miniserie de HBO Max.

Algunos intérpretes ya batieron récords solo con las candidaturas que han obtenido, como es el caso de Owen Cooper, que se convirtió en el nominado más joven de la historia en la categoría de mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión por su trabajo en Adolescencia. Por su parte, Kathy Bates se convirtió en la intérprete de mayor edad nominada en la categoría de actriz principal en una serie dramática por su papel en el reboot de CBS de Matlock.

La ceremonia, que se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, tendrá lugar el domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles). Esto supone que en España la entrega de premios comenzará a las 2:00 horas de la madrugada del día 15. En las Islas Canarias, la retransmisión arrancará una hora antes: a la 1:00 horas de la madrugada del 15.

Movistar Plus+ (dial 7) retransmitirá durante la madrugada del 14 al 15 de septiembre tanto la previa, como la alfombra roja y la ceremonia de entrega de premios. Presentará la retransmisión María Gomez, acompañada de los especialistas en series Alberto Rey, Elena Neira y Laia Portaceli. Este es el desglose de las partes en las que se dividirá la gala con sus correspondientes horarios:

00:20 horas: 'La noche de los Emmy 2025'

01:00h horas: Alfombra roja

02:00 horas: Ceremonia

Además, el lunes 15 se emitirá a las 23:30 horas en Movistar Plus+ un resumen con los mejores momentos de la gala.

¿A QUÉ HORA VER LOS EMMY EN AMÉRICA LATINA?

En Latinoamérica, el evento se retransmitirá en directo por TNT y también estará disponible en streaming a través de HBO Max. Aquellos que residan en México podrán comenzar a ver la ceremonia de los Emmy 2025 a partir de las 18:00 horas del día 14. Misma hora para los residentes de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, a las 19:00 horas, la ceremonia se retransmiriá en países como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico podrán seguir la entrega de premios a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la gala de los premios Emmmy a partir de las 21:00 horas del domingo.