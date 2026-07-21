La serie de Harry Potter se enfrenta a un terrible reto que no afectó a las películas - HBO MAX

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter continúa su rodaje de cara al estreno de su primera temporada en HBO Max, previsto para estas Navidades. Además de la salida de Gracie Cochrane del proyecto, que no interpretará a Ginny Weasley en la segunda tanda de episodios, la ficción ha tenido que hacer frente ahora a otro contratiempo que está dificultando el desarrollo del rodaje.

Al parecer, coordinar los horarios de los jóvenes actores está suponiendo todo un reto. Frente a las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter, que solo requerían la disponibilidad del trío protagonista para rodar una película de dos horas una vez al año, filmar una serie de televisión implica muchas más horas de trabajo.

"Hay que rodar muy rápido, y cuanto más rápido se hace, más se sacrifica la calidad", explica Adriano Goldman, director de fotografía en la serie de Harry Potter, en una entrevista concedida a Variety. "No hay forma de evitarlo. Obviamente, contamos con muchos recursos, pero es agotador", admite.

"El tiempo que aparecen los niños en pantalla es muchísimo. Por eso, la metodología es muy específica. Prácticamente hay que rodar todas las escenas por adelantado mientras están en clase", explica Goldman. El proyecto nació con el objetivo de adaptar la saga de novelas de J.K. Rowling con mayor rigurosidad que las películas, llevando a la pantalla, a lo largo de siete temporadas, aquellas subtramas y aspectos de la historia que no se incluyeron en los filmes protagonizados por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

EL ACCIDENTADO RODAJE DE LA SERIE DE HARRY POTTER

Al agotamiento por parte de los jóvenes actores que menciona Goldman hay que sumarle otro factor: la legislación que limita el número de horas que los niños pueden trabajar en un rodaje. Además, teniendo en cuenta que los intérpretes continúan acudiendo a la escuela, el calendario de rodaje se perfila todavía más complicado de cuadrar.

La adaptación televisiva de Harry Potter estará compuesta por siete temporadas, una por cada libro, y su plan de producción se extenderá aproximadamente durante una década. Francesca Gardiner (Succession) es la showrunner de la ficción y Mark Mylod (Shameless) dirige varios capítulos y ejerce como productor ejecutivo.

Encabezan el reparto de la ficción Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton como Harry, Ron y Hermione, respectivamente. También forman parte del elenco John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis, retomando el papel de Filius Flitwick, entre otros.