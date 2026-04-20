El radical cambio físico de Russell Crowe para el reboot de Los inmortales con Henry Cavill - 20TH CENTURY FOX / SCREEN GEMS

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Los inmortales, remake del clásico de los 80, está "a mitad de producción" con Henry Cavill al frente del reparto como Connor MacLeod y Russell Crowe como su mentor, Juan Sánchez-Villalobos Ramírez. El actor de Gladiator y Una mente maravillosa ha compartido dos fotografías en las que deja ver tanto su cambio físico para la película en la película en la que toma el testigo de Sean Connery así como los espectaculares paisajes naturales donde se está rodando el proyecto.

"Solo puede quedar uno", escribe Crowe en X en alusión al célebre lema de Los inmortales junto a una imagen tomada ante el espejo en la que aparece en tirantes y en plena preparación física para el filme.

En una segunda publicación, acompañada del mensaje "Las vistas desde mi oficina hoy...", el intérprete de American Gangster muestra un amplio paisaje de montañas y laderas verdes, una imagen que recuerda que el largometraje rueda actualmente entre Escocia y Londres.

There can be only one … pic.twitter.com/wR80g36MMb — Russell Crowe (@russellcrowe) April 18, 2026

The view from my office today … pic.twitter.com/M7AHYDYoYk — Russell Crowe (@russellcrowe) April 19, 2026

Dirigido por Chad Stahelski (John Wick), el filme exhibió un adelanto en la CinemaCon y Cavill reveló que "estamos solo a mitad de la producción, pero ya sentimos que estamos haciendo algo verdaderamente especial". Ese avance también confirmó que su personaje se presenta como un inmortal nacido en 1518 y que el rodaje todavía debe pasar por las Tierras Altas de Escocia, Hong Kong y Polonia.

Las secuencias de acción descritas desde la CinemaCon evocan al impactante estilo visual de Stahelski en John Wick, y una de las escenas que se proyectaron es un brutal choque entre McLeod y el gran antagonista de la película, Kurgan. "Cuando mi espada cambie la historia, tendrás un asiento en primera fila, escocés", le advierte el villano interpretado por Dave Bautista a Connor, quien responde con sorna.

LOS INMORTALES TODAVÍA NO TIENE FECHA DE ESTRENO

"Siglos después de su primera muerte en un campo de batalla escocés, el guerrero inmortal Connor MacLeod vive en silencio en el mundo moderno, atormentado por la pérdida y el interminable ciclo de violencia entre los de su especie", reza la primera parte de la supuesta sinopsis filtrada compartida por el insider Daniel RPK.

"Cuando el despiadado inmortal Kurgan resurge, respaldado por una organización secreta empeñada en desvelar el secreto de la vida eterna, Connor se ve obligado a regresar al Juego, una antigua batalla donde solo puede quedar uno", añade.

"Guiado por su mentor Ramírez y una aliada mortal, la arqueóloga Kate Bennett, Connor debe confrontar su pasado y redescubrir su propósito. Mientras los inmortales se enfrentan a través del tiempo y los continentes, la lucha por el misterioso Premio se convierte en una batalla por el alma de la humanidad", concluye la sinopsis.

Aunque el texto se trata de una filtración y no de información oficial compartida por el equipo de Los inmortales, la trama coincide con los elementos esenciales de la versión de 1986 protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, que presentaba a una raza de humanos inmortales que solo podían morir si eran decapitados por otros como ellos. La historia seguía al escocés MacLeod, que había logrado llegar hasta la época actual al igual que el sanguinario Kurgan, a quien debía enfrentarse porque, como explica célebremente el filme, "solo puede quedar uno".

Además de Cavill como MacLeod, Bautista como el feroz y temible Kurgan y Crowe como el espadachín Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, el reinicio de Los inmortales cuenta con Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang y Jeremy Irons, que encarnará al líder de los Vigilantes, una orden secreta que considera a los inmortales una amenaza para la humanidad.