Millie Bobby Brown deja a su novio en el altar y sale en busca de Henry Cavill en el nuevo tráiler de Enola Holmes 3 - NETFLIX

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 1 de julio llega a Netflix Enola Holmes 3, con Millie Bobby Brown de nuevo dando vida a la hermana del mítico detective, interpretado por Henry Cavill. Para ir abriendo boca, la plataforma de streaming ha lanzado un nuevo tráiler de la película, con la joven detective dudando sobre su inminente matrimonio al tiempo que se embarca en la búsqueda de su hermano Sherlock, secuestrado de improviso.

"Llevo seis años intentando ser digna del apellido Holmes. ¿Iba a renunciar a ello ahora?", se pregunta Enola en el adelanto cuando, al escuchar por primera vez su nombre de casada, se replantea las decisiones que le han llevado hasta allí.

Sin embargo, esas dudas resultan no ser el único motivo por el que el personaje de Brown no aparece en su boda pues, de camino a la ceremonia, Watson (Himesh Patel) le dice que su hermano Sherlock ha sido secuestrado. "Un Holmes no desaparece sin dejar pistas a un Holmes", señala la protagonista.

"La aventura lleva a la detective Enola Holmes a Malta, mientras sus sueños personales y profesionales se entremezclan en el caso más traicionero al que se ha enfrentado nunca", reza la sinopsis oficial del filme.

La tercera entrega de la franquicia está dirigida por Philip Barantini (Adolescencia), quien toma así el relevo de Harry Bradbeer, responsable de las dos primeras películas de la saga, y está escrita por Jack Thorne.

El filme también cuenta en su reparto con James Wright y Joe Azzopardi. Louis Partridge como Tewkesbury, Helena Bonham Carter como Eudoria, la madre de Enola y Sherlock, y Sharon Duncan-Brewster en el papel de Moriarty completan el elenco.

Brown también ejerce como productora de Enola Holmes 3 junto al propio Thorne, Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Robert Brown y Michael Dreyer, mientras que Joshua Grode, Jake Bongiovi e Isobel Richards ejercen como productores ejecutivos.