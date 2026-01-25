Así luce Henry Cavill como Aragorn en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum... En un brutal fan-art - WARNER/NETFLIX

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película en imagen real de El Señor de los Anillos, tiene previsto arrancar su rodaje el próximo mayo en Nueva Zelanda, con vistas a estrenarse en cines el 17 de diciembre de 2027. El papel de Aragorn en esta cinta, que estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, será fundamental, ya que es Gandalf, al que volverá a interpretar Ian McKellen, quien le encarga la misión de encontrar a Gollum.

Las últimas informaciones indicaban que es poco probable que Viggo Mortensen retome en ella al personaje, y será otro actor quien lo interprete en esta entrega. Ante tal posibilidad, un artista ha imaginado a Henry Cavill como el candidato idóneo para dar vida en esta entrega de la franquicia al bravo montaraz.

Este fan-art publicado por el artista lotrhumour en Instagram muestra a Cavill totalmente transformado en Aragorn. En ella puede verse al actor en un bosque de la Tierra Media, llevando el cabello castaño a la altura de los hombros y más desaliñado que Mortensen, enfundado en su traje del montaraz, su capa con el broche élfico y empuñando su espada.

Según Knight Edge Media, Serkis ya se habría reunido con varios actores para encarnar a una versión más joven de Aragorn. Por lo que, pese a ser un mero fan-art, llegado el caso, la idea de que Cavill encarnarse al personaje en La caza de Gollum entusiasmaría a los fans del actor que ya dio vida a Geralt de Rivia en las tres primeras temporadas de The Witcher.

Cabe recordar que Mortensen ya se mostró abierto a encarnar de nuevo a Aragorn en este nuevo y ambicioso proyecto. Pero recalcó que para interpretar de nuevo al bravo montaraz en La caza de Gollum debían darse unas condiciones muy concretas.

"Únicamente lo haría si fuese el indicado, ya sabes, debido a la edad que tengo ahora y eso. Solo de ser lo adecuado para el personaje, sería una estupidez hacerlo de otra manera", aseguró el actor a GQ en junio de 2024. Asimismo, Philippa Boyens, artífice junto a Peter Jackson y Fran Walsh del guion de la trilogía de El Señor de los Anillos, ya abordó el posible regreso de Mortensen al papel en una entrevista con The Playlist en diciembre de dicho año.

"Honestamente, todo depende de Viggo. Andy, Peter y yo hemos hablado con él y no puedo imaginarme a nadie más interpretando a Aragorn. Pero dependerá completamente de si el guion le convence", comentó Boyens entonces. "Sé que Andy quiere trabajar con él, pero tampoco lo vemos como algo que pueda hacerse con IA, tendría que realizarse con maquillaje digital", admitió, explicando cómo podrían rejuvenecer al intérprete, nominado en tres ocasiones al Oscar a mejor actor por sus papeles en Promesas del Este, Captain Fantastic y Green Book.

También cabe la posibilidad de que Mortensen pueda aparecer en La caza de Gollum interpretando un papel menor en ella. Después de todo, Martin Freeman tomó el testigo de Ian Holm como Bilbo Bolsón en la trilogía de El Hobbit, también dirigida por Jackson. Pero Holm apareció en breves escenas interpretando a un ya anciano Bilbo escribiendo sus aventuras en su libro.

Del mismo modo, Mortensen podría aparecer como Aragorn en La caza de Gollum, ya coronado como rey Eléssar Telcontar de Gondor y Arnor, escribiendo su historia o narrándosela a su hijo Eldarion, en vez de como el joven que acompaña a Gandalf en la búsqueda de la criatura. Además, Elijah Wood insinuó recientemente su posible regreso en ella como Frodo Bolson y que hay más películas en marcha de El Señor de los Anillos tras La caza de Gollum.

"No puedo confirmarlo ni negarlo. Escucha, un mago es de fiar", aseveró Wood a ScreenRant en la FAN EXPO de Nueva Orleans. Aparte de eso, realmente no me dejan confirmar nada. Pero estoy muy emocionado por la película", añadió el actor.