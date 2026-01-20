¿Ha revelado Henry Cavill cuándo encaja la serie de Warhammer 40.000 en el timeline de la saga?

Henry Cavill en The Witcher - NETFLIX

Años después de que se anunciara el proyecto, el lugar en el timeline del universo Warhammer 40.000 en el que se ubicará la serie de Henry Cavill continúa siendo un misterio. Sin embargo, una gran pista ofrecida por el actor hace tiempo por fin ha cobrado significado... y podría haber dado respuesta al fin a esta incógnita.

Allá por diciembre de 2022, cuando Amazon MGM Studios y Games Workshop cerraron el acuerdo por los derechos de la franquicia, Cavill, que protagonizará y ejercerá como productor ejecutivo en esta nueva adaptación, compartió en Instagram un vídeo del escudo del Imperio de la Humanidad. Ya entonces, los fans se percataron de que este no se correspondía exactamente con el símbolo original.

Al contrario que el original, prácticamente simétrico, el escudo compartido en redes sociales por Cavill era ligeramente distinto. Este era dorado y aparecía girando sobre sí mismo en el vídeo, para luego desaparecer en la oscuridad. Pero lo más significativo era que una de las águilas aparecía marchita, con el ala desplumada.

Esta versión del símbolo, que también fue publicada en la página web oficial de Games Workshop, seguiría siendo un misterio hasta el verano de 2025. Fue entonces cuando se anunció que vería la luz la saga de La Purga (The Scouring), ambientada después de La Era de la Ruina, novela publicada en julio del pasado año.

Así, el medio Screenrant aventura que la serie protagonizada por Cavill podría narrar los eventos relatados en esta saga escrita por Chris Wraight, tomando como punto de arranque el primer volumen, titulado Cenizas del Imperio. De esta manera, se resolvería el problema que suponía adaptar una historia que abarca nada menos que 15.000 años.

La saga relata los conflictos entre personajes como Roboute Guilliman, Rogal Dorn, Vulkan, Leman Russ y Lion El'Jonson, entre otros. En ella, los Custodios, las Hermanas del Silencio, los grandes líderes de Terra y muchos otros discuten sobre el destino de la humanidad.

El célebre juego bélico de miniaturas que originó la franquicia fue creado en los años 80. Ambientado 40.000 años en el futuro, esta distopía, que ha enganchado a varias generaciones, es una amalgama de fantasía y ciencia ficción que narra cómo varios ejércitos de diferentes razas y naturalezas (hombres, alienígenas, orcos y un largo etcétera) combaten en una guerra eterna.