HBO defiende al equipo de La Casa del Dragón de las duras críticas de George R.R. Martin

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

HBO Max ha salido al paso de las duras críticas vetidas por George R.R. Martin contra la segunda temporada de La Casa del Dragón. El escritor, autor de la saga literaria en la que se basa Juego de tronos y su actual precuela, y productor ejecutivo de ambas series, lamentó que los responsables de La Casa del Dragón hayan decidido prescindir de un personaje cuya ausencia, augura, tendrá consecuencias "tóxicas" en las próximas temporadas.

En un extenso texto en su blog personas, que borró la pocas horas después de su publicación, Martin se quejó de la ausencia en la segunda temporada de Maelor Targaryen, el hijo menor de Aegon Targaryen y su hermana esposa, la princesa Helaena. El personaje muere con pocos años en los libros, y aunque no tiene gran protagonismo en la trama, sí que su deceso será fundamental para desatar una serie de acontecimientos clave en la historia de Poniente.

"Maelor por sí mismo significa poco. Es un niño pequeño, no tiene una línea de diálogo, no hace nada de importancia salvo morir... pero dónde y cuándo y cómo, eso sí importa", protesta Martin que avisa que "el cambio genera cambio" y, tirándo de la teoría del 'Efecto mariposa' agura que haber prescindido de Maelor acarreará "tóxicas" consecuencias para las temporadas tres y cuatro de La Casa del Dragón.

En respuesta a estas quejas, HBO Max ha lanzado un comunicado defendiendo la labor del showrunner de la serie, Ryan Condal, al que el escritor alude directamente en su texto de protesta, y al equipo creativo de La Casa del Dragón.

"Hay pocos fans más grandes de George R.R. Martin y de su libro Fuego y Sangre que el equipo creativo de La Casa del Dragón, tanto en la producción como en HBO", comienza el comunicado que destaca las dificultades "y limitaciones" que tiene adaptar un libro a la pantalla.

"El showrunner tiene que tomar en última instancia decisiones difíciles sobre los personajes y las historias que seguirá el público. Creemos que Ryan Condal y su equipo han hecho un trabajo extraordinario y que los millones de seguidores que la serie ha acumulado a lo largo de las dos primeras temporadas seguirán disfrutando de ella", ha expresado la plataforma de Warner Discovery, según recoge The Hollywood Reporter.

DESACUERDOS... ¿HABITUALES?

Por otro lado, Ryan Condal, showrunner de la serie, ya se refirió a los cambios que necesariamente requiere el trabajo de adaptación de una novela a ficción televisiva en el podcast Official Game of Thrones Podcast: House of the Dragon. El creador explicó que todo lo que se escribía estaba a disposición de Martin y que ha tenido en cuenta sus comentarios "siempre que ha sido posible".

"Hay, por supuesto, puntos en los que no hemos estado de acuerdo y hemos discrepado. Y algunas de esas cosas son sólo una condición específica en la realización de la serie", confesó Condal que, en todo caso, tiene la última palabra sobre la serie.

Aunque Martin haya eliminado su incendiario texto, lo cierto es que habrá que ver cómo afecta toda esta polémica a su relación con HBO, con la que colabora no solo en el desarrollo de La Casa del Dragón, que comenzará a rodar su tercera temporada el próximo año, sino también en la puesta en marcha de otros spin-off del universo Juego de Tronos.

El proyecto que está más avanzado es El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, una serie ambientada un siglo antes de los acontecimientos relatados en Juego de Tronos que seguirá a al joven y valiente caballero Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y a su pequeño escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

En todo caso, esta no es la primera vez que Martin pone el grito en el cielo contra la adaptación de sus obras. El autor de Canción de Hielo y Fuego ya se quejó de algunos aspectos de Juego de Tronos que fueron desde el criticado final de la serie hasta otro tipo de detalles menores como las cuatro patas de los dragones en los blasones de la Casa Targaryen.