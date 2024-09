George R.R. Martin destapará "todo lo que salió mal" en La Casa del Dragón

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón culminó su segunda temporada a principios del pasado mes de agosto dejando a cada personaje al borde de un momento clave en la Danza de Dragones. Pero este final, al igual que resto de la temporada, no fue del agrado de todos. Y, sorprendentemente, entre estos últimos parace que se encuentra George R.R. Martin, quien promete explicar dentro de poco "todo lo que salió mal" en la serie que adapta su novela Fuego y Sangre.

El final del 2x08 de La Casa del Dragón supuso una decepción para muchos seguidores de la serie. Y es que las expectativas depositadas eran especialmente altas entre quienes esperaban que terminase con una tremenda y gloriosa batalla.

Pero si algo marcó el final de la segunda entrega fue la ausencia total de combates y secuencias de acción que parecían aseguradas con la Danza de Dragones ya iniciada. Muchos cargaron contra el anticlimático desenlace, lamentando que tendrán que esperar casi dos años hasta la temporada 3, cuya producción todavía no ha comenzado, para ver la descomunal Batalla del Gaznate.

Ryan Condal aseguró recientemente que querían tener el tiempo y el espacio para hacer esto a un nivel que emocionara y satisficiera a los fans, así como generar expectación. En cambio, George R.R. Martin ha prometido contar dentro de poco en su blog los desaciertos de la serie basada en su obra.

"No me apetece escribir otros posts sobre lo que ha salido mal en La Casa del Dragón... pero también tengo que hacerlo, y lo haré. Pero hoy no. Hoy es el día de Zozobra, cuando nos distanciemos de la tristeza", escribió el novelista en su diario web.

Por ahora se desconoce con exactitud a qué se refiere Martin en su publicación, aunque probablemente tenga que ver con las licencias que Condal se tomó respecto a la novela Fuego y Sangre en esta segunda tanda de episodios. Un ejemplo de esto es la conversación entre Rhaenyra y Alicent en Rocadragón, así como la visión de Daemon que conecta con los eventos de Juego de Tronos, los cuales no existen en el relato del autor.

Sea como fuere, toca esperar para descubrirlo. Por otra parte, en algún punto de 2025, llegará a Max El caballero de los siete reinos: El caballero errante, serie situada cronológicamente entre La Casa del Dragón y Juego de Tronos que relatará las andanzas de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) junto a su escudero Egg (Dexter Sol Ansell).

"Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente... Un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopsis oficial de este nuevo spin-off.